Porque sólo queda reír: Los memes y reacciones que dejó la ruptura de Christian Nodal y Belinda

Todo se derrumbó, dentro de mí, dentro de mí… El sábado 12 de febrero parecía ser un día común hasta que, luego de varias horas de que corriera el chisme, Christian Nodal tomó su cuenta de Instagram para informar que su relación y compromiso con Belinda había llegado a su fin.

Como les contamos en nuestra sección ‘Fíjate, Paty’ (acá les dejamos el chismecito por si ayer se durmieron temprano), hace un par de días varios periodistas comenzaron a confirmar que la relación de Nodal y Belinda se había terminado en serio. Algo que muchos se imaginaron al ver que ambos se dejaron de seguir en redes y eliminaron sus fotos juntos.

Se dice que Belinda se enojó porque Christian Nodal no le quiso prestar 4 millones de dólares

Aunque no se ha confirmado lo que ocurrió, la versión más fuerte de este tema es que Belinda le mintió a Christian al pedirle prestados 4 millones de dólares para pagar una deuda con el SAT que en realidad sólo era de 500 mil dólares. Nodal se enojó y todo, pero al final la que tomó la decisión de dejarlo fue Belinda. ¡¿Quéééé?!

Hasta ayer antes de las 11 de la noche todo se manejaba con un rumor a voces, sin embargo, el cantante tomó su cuenta de Instagram para informar que su compromiso con Belinda se había cancelado e indicó que no hablaría del tema con los medios de comunicación. Algo que obviamente generó varias reacciones.

El cantante confirmó la ruptura y obviamente internet se llenó de memes y reacciones sobre el tema

Lo decimos porque aunque Nodal dijo después que la información en los medios no es real (no lo sé, Rick), en redes sociales muchos comenzaron a preguntarse qué pasará con los tatuajes del cantante (que no es el único al que le pasó algo similar con Belinda), con el anillo de millones de pesos que le dio a Belinda y sobre todo, si estamos ante la fórmula que le dará unos rolones a Christian Nodal.

Así que entrados en el tema, acá les dejamos las reacciones y los memes que dejó la ruptura de ‘Nodeli’. Adelante con las imágenes, Chimino: