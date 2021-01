Se subieron al tren (otra vez): ‘La Rosa de Guadalupe’ ya tiene su capítulo sobre Only Fans

Ah, La Rosa de Guadalupe. Esa extraña telenovela que nos entrega cada día historias llenas de ‘tragedia’ y momentos chuscos de manera involuntaria (o tal vez no). De un tiempo para acá, a los productores y guionistas del programa les gusta contar treparse al ‘tren del mame’ con las tendencias de internet… Y ahora lo harán con Only Fans.

Lo leíste bien. Ahora los espectadores de este show podrán agregar al catálogo de episodios una trama sobre esta plataforma ha ganado bastante relevancia en los últimos meses. Por supuesto y como es costumbre, veremos una historia llena de desgracia (cómica), superación personal y el ese viento en el rostro que ya es marca registrada del show.

‘La Rosa de Guadalupe’ y su episodio ‘Only Friend’

Antes de que digas algo, no se nos fue el nombre del subtítulo. La Rosa de Guadalupe ya tiene bien definido cómo echarle ‘creatividad’ a sus peculiares entregas basadas en fenómenos virales. Anteriormente, la novela tuvo también su capítulo sobre TikTok y le pusieron ‘ClicCloc’, así que en esta ocasión no iba a ser diferente.

Para el nuevo episodio, el equipo de guionistas se pusieron bien versátiles y pues le cambiaron el nombre a Only Fans por… chan chan chan… Only Friends. Y claro, para ponerle misterio y suspenso a toda la fiesta, le agregaron Solo Para Ciertos Ojos. Ahí nada más para que queden impactados (no te hagas, ya te dieron ganas de verlo).

El adelanto

¿Varios podrán sentirse identificados con este nuevo capítulo de La Rosa de Guadalupe? En una de esas, tal vez. Según el avance, veremos la historia de un chico “muy guapo” que no puede conseguir trabajo. Así, nuestro personaje decide subir fotos de su cuerpo en su página de Only Friends (inserte meme de Vin Diesel diciendo “no tenía opción”).

Y es que hay que recordar que en los meses de pandemia, muchas personas decidieron abrir sus cuentas de Only Fans para ganarse un dinerito subiendo fotos suyas con todo tipo de contenidos con el objetivo de que otras personas paguen una suscripción. Desde luego, la plataforma ha generado polémica porque diversos usuarios y usuarias han utilizado la red para subir contenido ‘sugerente’ -desde desnudos parciales hasta total-.

Pero quiénes somos nosotros para juzgar, la verdad. Solo nos queda ver qué tan chusco sale el capítulo esta ocasión y disfrutar los memes que seguro vendrán en el paquete.