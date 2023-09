Lo que necesitas saber: Aunque no lo crean, un oso negro logró entrar al parque de Walt Disney World en Orland y no, no era una atracción de 'Tierra de Osos'.

Los parques de Disney son un espacio en donde chicos y grandes pueden divertirse, disfrutar de los personajes y franquicias más populares de esta empresa. Sin embargo, parece que los humanos no son los únicos que se la quieren pasar de maravilla en este lugar, pues un ojo salvaje logró meterse a Walt Disney World.

De acuerdo con Deadline, la mañana del 18 de septiembre y justo después de abrir puertas al público, los trabajadores del parque ubicado en Orlando, Florida, se sacaron de onda cuando vieron a un oso negro cerca del ferrocarril Big Thunder Mountain, una atracción que se encuentra en el área temática de Frontierland. Y no, no se trataba de Winnie Pooh o una activación con Baloo de El Libro de la Selva.

Tuvieron que cerrar Big Thunder Mountain por la inesperada visita de un oso/Foto: Disney World

Walt Disney World tuvo que cerrar algunas atracciones por… ¿un oso?

Según la misma fuente, la gente de Walt Disney World no la pensó dos veces y le llamaron a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FFWCC por sus siglas en inglés), quienes rápidamente se pusieron las pilas para capturar y reubicar al oso, quien probablemente estaba buscando comida antes de entrar a su hibernación invernal.

Debido a este visitante inesperado en el parque de Disney en Orlando (que por supuesto, se coló sin pagar entrada) y mientras trabajaban para tranquilizarlo, tuvieron que cerrar varias atracciones importantes, además de Big Thunder Mountain. Entre ellas el Country Bear Jamboree (vaya ironía de la vida) y Jungle Cruise en Magic Kingdom.

Todo indica que el oso entró a Walt Disney World de Orlando para buscar comida/Foto ilustrativa: Pexels.

Pero esas no fueron las únicas atracciones que no estaban operando por “culpa” del oso, pues a la lista se sumaron: Hall of Presidents, Haunted Mansion, Magic Carpets of Aladdin, Pirates of the Caribbean, Swiss Family Tree House, Tom Sawyer Island, Under the Sea – Journey of The Little Mermaid, Walt Disney World Railroad, Walt Disney’s Enchanted Tiki Room y partes del Walt Disney World Railroad.

Después de tanto caos parece que ya tienen controlada la situación dentro de Walt Disney World Orlando, pues dejaron entrar a la gente y los únicos lugares que estaban cerrados eran las atracciones que les contamos previamente. Además, el parque y la FFWCC declararon que capturaron y reubicaron al peludo. Sin embargo, puede que se estén preguntando qué hacía el oso por ahí.

En un post publicado en sus redes sociales, la FFWCC mencionó –como ya lo dijimos antes– que los osos negros de Florida se están preparando para su temporada de hibernación en Invierno–. Para soportar este periodo, la mayoría intenta ganar un buen volumen, comiendo hasta 20 mil calorías al día en otoño. Y para conseguir su objetivo, buscan buena comida donde sea, incluso en el parque de Disney.

¿Qué tal? ¿Se imaginan estar en Walt Disney World y de la nada les avisen que hay un oso en las instalaciones? Esperamos que el animalito pueda regresar a su habitat natural y no le pegue gacho el invierno. Pero definitivamente, se puso muy essstraña y real la experiencia inmersiva de Tierra de Osos, ¿no lo creen?

