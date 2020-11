La polémica del papa Francisco por darle like a la foto de una modelo brasileña

No hay cosa más ingenua en el mundo que darle like a algo en redes sociales pensando que nadie más se va a dar cuenta. Sin embargo, muchos hemos visto (nos han contado, obvio) cómo varias personas han sido atrapadas dándole “me gusta” a fotos que quizá uno no espera ver mientras navega por sus redes sociales. Y esto le pasa a todo mundo, al parecer, incluso al papa Francisco.

Si no se enteraron, en redes sociales ha comenzado a circular el rumor de cómo el líder de la iglesia católica le dio like a la foto (bastante sugestiva) de una modelo brasileña, esto a través de su cuenta verificada de Instagram. Un hecho que obvio ha causado desde risas entre el público en general, hasta indignación por parte de la comunidad religiosa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ɴᴀᴛᴀ ɢᴀᴛᴀ (@nataagataa)

Al papa Francisco se le escapó un like

Resulta que el papa Francisco le dio “me gusta” (sabrá Dios si por accidente o no) a la foto de una modelo llamada Natalia Garibotto, quien en la imagen está frente a un casillero vestida con falda de colegio, medias y enseñando sus atributos. Una foto que hasta el momento cuenta con más de 143 mil likes, uno de ellos que supuestamente vino desde El Vaticano.

Al menos así lo muestra el video viral que podrán ver a continuación, donde se puede apreciar como entre los miles de “me gusta” de la señorita Garibotto se encuentra uno de la cuenta 100% real no fake del papa Francisco, pues al darle click al usuario redirecciona a su perfil de Instagram. Mejor vean y juzguen por su cuenta:

Pope Francis is horny as hell pic.twitter.com/znGdgyJWLv — Barstool Sports (@barstoolsports) November 13, 2020

La modelo brasileña tomó esto con humor

Al parecer el papa Francisco quitó su like cuando vio el revuelo que se estaba armando en Brasil y otros países, pues la foto de Natalia Garibotto ya no cuenta con ese súper “me gusta”. Si bien Franciscus no ha dado una declaración al respecto, la modelo tomó la situación con mucho humor y dijo que con el like del papa ya se ganó su lugar en el cielo.

At least I’m going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

Por otro lado, aunque muchos han criticado que el papa esté haciendo este tipo de cosas en internet, algunos aseguran que en realidad esto es obra de la persona que le lleva las redes sociales. Algo que de ser cierto seguro dejará a alguien sin chamba este 2020, pues allá ya andan investigando qué fue lo que pasó. F en el chat.