Híjole: Papá se hace viral por llevar trabajos ‘inapropiados’ a la escuela de su hija

No cabe duda de que un padre haría lo que fuera con tal de que sus hijos estén bien, aunque no hay un manual que te diga cómo desempeñar esta chamba. Seguramente debe ser nada sencillo enfrentarte a esta enorme responsabilidad y nadie te avisa qué es lo de debes hacer para enseñarle cosas a tu retoño. Sin embargo, hay quienes se pasan de la raya, tal es el caso de un papá que recientemente se hizo viral porque le armó varios trabajos essstraños a su hija.

Por acá les hemos contado historias increíbles, como un señor que golpeó al maestro de su hija por no usar cubrebocas (AQUÍ pueden checar lo que sucedió). Pero ahora, en lugar de recurrir a la violencia, un sujeto decidió hacerle guerra a la profesora de su pequeña de otra manera. Resulta que a través de TikTok conocimos la historia de Tania y su padre, quien le echaba la mano con todo lo que debía entregar en el kínder y la primaria, y decidió compartirlo con todos en el internet de las cosas.

Los trabajos que su papá le hizo son sumamente essstraños

Según lo que comentó la protagonista de este caso, su padre soltero la crió. A pesar de que tenía que trabajar y otros pendientes, no dejó de estar al tiro con todo lo que su hija tenía que presentar en la escuela, tanto así que casi siempre le echaba la mano con su tarea. Sin embargo, cuando la niña estaba en el kínder, tuvo una rivalidad con una de sus maestras, Lulú, porque su papá la ayudaba a mostrar trabajos que muchas veces los calificaban como ‘inapropiados’… sí, así como lo leyeron.

Para que se den una idea de esto, Tania mostró una ofrenda que su padre le ayudó a hacer donde decía que a alguien lo habían matado ‘por ratero’. Esto por supuesto que no le hizo gracia a la profesora, pero la cosa no paró ahí. Para las invitaciones de su cumpleaños, el cual festejaría en la escuela, al papá se le ocurrió mencionar a la maestra Lulú, a quien supuestamente no querían en el pachangón pero tenían que invitar porque ella era la dueña del colegio. Tal cual, esto decía la invitación:

“Soy Tania, te invito de corazón a celebrar mi cumpleaños número 5, el cual celebraré en el colegio que es propiedad de la profesora Lulú, la cual (aunque no la queramos) estará presente en el evento”.

Lo qué pasa cuando tu papá es padre soltero y se encarga de tus proyectos de kínder y cumpleaños no es #humor #papasoltero #papa

Además, contaron la historia de la rivalidad con la maestra Lulú

Como era de esperarse, la historia de esta joven se hizo viral en TikTok y como era de esperarse, hubo un montón de comentarios al respecto. Por un lado aparecieron los que defendieron a la profesora y también los que dijeron que el papá había sido bastante ingenioso. Sin embargo, la gran mayoría quería que explicara cómo surgió la rivalidad entre su padre y la maestra Lulú, y afortunadamente la mismísima Tania contó de donde surgió el pique entre ambos.

Según lo que comentó en otro video, todo comenzó porque un día la profesora obligó a la niña de cinco años a ordeñar una vaca, aunque ella se negó en varias ocasiones. Desde ese momento, según explicó, su padre y la profesora comenzaron una rivalidad que duró mientras ella estuvo en el kínder. No importa sin son peras o manzanas, la verdad es que esta historia nos entretuvo bastante y le sacó la carcajada a un montón de personas en el internet de las cosas, ¿a poco no?

Responder a @reneedal ¿que hizo la maestra Lulú? Por fin revelado #storytime #traumas #maestralulu #kinder #infancia #vaca #miedo

