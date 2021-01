¡Amor de verdad! Papá se inscribió a la universidad para acompañar a su hijo con autismo

Si algo nos ha quedado muy claro es que un padre es capaz de hacer lo que sea con tal de ver a sus retoños contentos, literal lo que sea. Hay quienes dan todo de sí mismos y hasta lo que no tienen para demostrar cuánto los quieren, pero otros prefieren compartir con ellos momentos invaluables, como el papá del que les hablaremos hoy, pues con tal de que su hijo se sintiera a gusto, se inscribió a la misma universidad que él.

Esta es la historia de Luis Felipe Soares, un hombre de 46 años originario de la ciudad de Vitoria en Brasil. Así como muchos otros deseaba que Lucas, su chilpayate, estudiara una carrera; esto también lo quería él, así que tras pasar por todos los niveles educativos, en 2016 llegó el momento importante, elegir la profesión a la que te quieres dedicar. Pero el joven lo tenía muy claro, quería seguir los pasos de su madre, Viviane Weberling.

Papá e hijo se inscribieron a la misma carrera

Es por eso que Lucas, decidió estudiar derecho en el Colegio de Abogados de su país natal. Sin embargo, su hijo no se sentía seguro de caminar solo, ya que desde los 12 años lo habían diagnosticado con Síndrome de Asperger y durante el tiempo que estuvo en la escuela, sufrió por aquellos compañeros que le hacían bullying. Pero no contaba con que su papá estaría dispuesto a acompañarlo durante este enorme paso en su vida.

De acuerdo con medios locales, Luis Felipe se inscribió en la misma universidad que Lucas, aunque la idea al principio era acompañarlo solo los primeros semestres, en lo que se acoplaba al ritmo de la carrera y hacía amigos. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron y este hombre a sus 46 años siguió junto a su retoño todo el tiempo, compartiendo clases y haciendo trabajo mano a mano como compañeros normales.

Lucas y Luis Felipe se graduaron juntos

Y para no hacerles el cuento más largo, ambos cumplieron al pie del cañón, aprobaron todas sus materias y finalmente, papá e hijo se graduaron.“Al principio de las clases, todos se presentaron a la clase. Con él (Lucas), no era diferente. Se presentó, explicó sus dificultades y la clase lo acogió rápidamente, al igual que los profesores. Esto me animó a quedarme con él hasta el final y al final nos graduamos juntos”, dijo Luis Felipe.

El siguiente paso para Lucas y su padre es esperar a que el coronavirus los deje celebrar este enorme paso como se debe, con la entrega de diplomas y la fiesta. Pero el joven tiene muy claro que quiere seguir estudiando, es por eso que hará el examen para estudiar una maestría en la Asociación de Abogados de Brasil, con la cual planea especializarse en el área de derecho autista. Mientras tanto, Luis Felipe está pensando en buscar un empleo como abogado.

Sin duda, leer estos casos nos levantan el ánimos y nos hace creer que no todo está perdido. Pero sobre todo, esta historia, una vez más nos queda claro que un papá haría lo que fuera por su hijo, incluso volver a cursar una carrera universitaria con tal de que él se sienta seguro y pueda cumplir su sueño. ¡Un aplauso para Lucas y Luis Felipe!