Lo que necesitas saber: De acuerdo con el Diccionario de Cambridge, "parasocial" definió en gran parte al 2025.

A propósito de que el Diccionario de Cambridge eligió “parasocial” como la palabra del 2025, por aquí queremos contarles qué onda con este término y por qué es importante entenderlo bien bien para no caer en prejuicios o pasar de lado.

Sobre todo porque estamos hablando de una de las palabras que definieron al año 2025.

Foto: Getty Images.

Para eso, en Sopitas.com platicamos con Áurea Esquivel Flores, maestrx en Letras Modernas, especialistx en manifestaciones culturales de la cultura pop y responsable de la Biblioteca Alaíde Foppa de la Unidad de Vinculación Artística del CCU Tlatelolco UNAM.

La palabra del 2025, según el Diccionario de Cambridge: Parasocial

Ok, de acuerdo con el Diccionario de Cambridge, parasocial es un adjetivo para referirnos a la conexión que una persona siente o establece hacia personajes de ficción u otra famosa, con la que no comparte la misma cotidianidad física, los mismos entornos, etc.

Foto: @CambridgeWords

Van desde influencers, artistas, actores, actrices, deportistas —e incluso figuras de la política—, personajes de la literatura, pelis o series de televisión y hasta chatbots desarrollados por la IA.

¿Por qué es una de las palabras del 2025?

El Diccionario de Cambridge explicó que el uso de “parasocial” había ido en aumento en las redes sociales, así como su búsqueda en internet.

Foto: Tōhō Animation Studio- OLM-Netflix.

Y es importante porqueeee… digamos que varios elementos se juntaron e hicieron que la palabra parasocial cobrara más importancia.

¿Como cuáles?

Swifties o no, todo mundo se enteró del compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce mediante una publicación en las redes de la cantante.

La cosa no fue la noticia en sí, sino el análisis que los medios hicieron de las reacciones de los/las fans, ya que pues un buen de gente se entusiasmó y expresó su felicidad por la nueva etapa en la vida de Taylor Swift.

Pero eso no es todo. Las búsquedas en el Diccionario de Cambridge crecieron a finales de junio de 2025, después de que el youtuber IShowSpeed bloqué a uno de sus seguidores y lo calificó como su “parasocial número 1”.

Foto: Getty Images.

Todo internet se fue a buscar el significado de esta palabra y más tarde este diccionario actualizó el término para incluir la posibilidad de relaciones parasociales con la inteligencia artificial.

Todo en contexto de los casos en los que se establecen relaciones o dinámicas que van más allá de las consultas técnicas con los chatbots desarrollados por la inteligencia artificial.

De esta manera, el uso de parasocial ha pasado del ámbito académico al argot de las redes sociales o el mainstream.

¿De dónde viene el término “parasocial”?

A esa conexión —expresada en devoción o admiración— de una persona hacia otra famosa o un personaje o chance los chatbots se le puso nombre a finales de los 50 del siglo XX.

La palabra fue acuñada por los sociólogos Donald Horton y Richard Wohl para analizar la conexión psicológica y unilateral de las audiencias con los contenidos de tv.

Las relaciones parasociales en la actualidad

Sin embargo, como les contamos, este fenómeno ha existido desde que tenemos memoria con la difusión masiva de las expresiones de la humanidad mediante distintas disciplinas (la literatura, música, el teatro o la tradición oral).

O, ya en el siglo XX y XXI, estas dinámicas o conexiones las topamos enseguida con la Beatlemania o hacia los grupos de K-POP o la misma Taylor Swift, jugadores de futbol, etc.

Fans de The Beatles. Foto: Getty Images.

Y se ha adaptado dentro de las dinámicas de los sistemas económicos y sociales como el capitalismo. Acá lo explica mejor lx maestrx en Letras Modernas, Áurea Esquivel:

“Las relaciones parasociales si bien han existido siempre, en el ‘ahora’ se insertan en un mercado muy específico, si en términos del capitalismo clásico se vendía la fuerza de trabajo (se producen objetos para comerciar con ellos), en la era actual ya no solamente se habla de lucrar (con eso), sino con experiencias y afectos”.

Para Áurea tal vez las relaciones parasociales no necesariamente son unilaterales —como en un principio se propuso en su estudio—, ¿la razón?

Porque en contexto de esta dinámica del capitalismo existen estímulos que alimentan este tipo de vínculos.

BTS 2021. Foto: Getty Images.

“No sabría decir si es necesariamente unilateral (porque también afecta cómo sienten el afecto lxs artistas), pero ciertamente implica la explotación y tráfico de los afectos para generar un capital”.

Hablamos de afectos reales

Aun así, esa conexión y devoción hacia un idol —pongámoslo así para referirnos a personas famosas o personajes de ficción— es nada más y nada menos que una expresión de afectos reales que una persona profesa hacia su ídolo o ídola.

“Lo que se siente es perfectamente real”, dice Áurea, quien además explica que estas relaciones están a su vez relacionadas con:

“Representaciones de deseos y aspiraciones, de lo que queremos ser, quién querríamos ser y cómo la otra parte (ídolo/ídola) funciona como una especie de espejo”. Y que, además, ese espejo “puede cambiar de formas”.

“Swifties llegan al estadio Wembley para el concierto de Taylor”. Foto: Alishia Abodunde-Getty Images.

Ni malo ni bueno

Lejos del tabú que chance pueda generar en algunas personas, Áurea nos explica que las relaciones parasociales en sí mismas no son buenas ni malas.

“La relación parasocial en sí misma no tiene una carga positiva o negativa, así como sucede con el internet, tiene que ver cómo se usa o se enmarca. Es un tipo de relación que se da de manera natural, precisamente, porque necesitamos símbolos, ejes a partir de los cuales podamos definir nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia”.

El tema está en qué medida esa necesidad lleva a las personas al extremo de deshumanizar a otras o sí mismas.

Y eso es justo lo que el Diccionario de Cambridge también pone en la mesa al analizar las dinámicas establecidas en los chatbots desarrollados por la IA.

















