Pareja encuentra juguetes de ‘Star Wars’ en bolsas de basura; costaban más de 500 mil dólares

La basura de unos es el tesoro de otros. Aunque esta frase pudiera parecer un cliché, es más de real de lo que creerías. Y en esta ocasión, no nos referimos a una baratija cualquiera que te encuentras caminando por la calle. El tesoro en cuestión es una colección de juguetes de Star Wars.

Una pareja de abuelitos se encontró con la fortuna de que un vecino les dejó estos juguetes como herencia. En un principio, como pensaría cualquiera, dichos objetos solo parecían tener un valor sentimental bastante arraigado. Pero los señores se llevaron una gran sorpresa cuando se enteraron cuánto valía en realidad la colección.

La pareja encuentra los juguetes de ‘Star Wars’

Estos abuelitos quienes viven en Stourbridge, Inglaterra no sabían qué hacer cuando se enteraron que un vecino suyo les había regalado algunas pertenencias que tenía en su garaje. La feliz y escéptica pareja fue a checar qué objetos les habían otorgado y, de inicio, no parecía nada relevante.

Cuando se acercaron al garaje de la casa del vecino, les entregaron algunas bolsas de basura. Por supuesto, la impresión de ambos fue que quizá no había algo tan impresionante o de gran valor dentro, pero no podían estar más equivocados. Había unos juguetes viejitos pero bonitos de Star Wars.

También puedes leer: USEN ‘LA FUERA’: NIÑO DONA SU BABY YODA PARA APOYAR A BOMBEROS EN EE.UU

El tesoro intergaláctico

Los esposos descubrieron enseguida que ahora eran dueños de una gran colección de Star Wars, misma de la que no tenían ni la más remota idea qué hacer con ella. Entonces llamaron a su hijo para que viera los juguetes y a él se le ocurrió llamar a un valuador profesional para saber si la colección tendría algún valor importante.

Algunos de estos juguetes aún se encontraban en sus cajas originales, aspecto que cualquier coleccionista de hueso colorado sabe que es relevante si de hacer negocios se trata. Y así fue. Aunque las cajas estaban ligeramente descuidadas, los juguetes estaban en perfecto estado y eso fue motivo suficiente para estimar el valor de las piezas.

De acuerdo con el periódico The Times, algunas de las figuras que se encontraban en la colección eran una nave Star Destroyer con valor de 32 mil 500 libras esterlinas ( más de 42 mil dólares), una figura de Jawa con valor de 27 mil 200 libras (más de 35 mil dólares), ocho figuras inspiradas en The Return of the Jedi que costaron mil 400 libras (más de mil 800 dólares) y un muñeco de Luke Skywalker que se vendió en subasta por eBay en 25 mil dólares, entre otras cosas.

“Recibimos muestras de interés del mundo entero y estábamos seguros de que la venta sería un éxito”, dijo el cotizador profesional Chris Aston, encargado de valuar la mercancía, a The Times. En total, se consiguieron cerca de 500 mil dólares -poco más de 10 millones de pesitos, para que te des una idea- de la venta total. Así que un día te regalan algún juguete de colección, no dudes en valuarlo antes de tirarlo.