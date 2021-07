¿Los nuevos Warren? Pareja capta el momento en que “un fantasma les dice que se vayan”

No cabe duda de que muchas de las situaciones paranormales que vemos en películas y series –como El Conjuro–, a veces superan la ficción. En el internet de las cosas podemos ver un montón de personas enfrentándose a “seres muertos”, pero en esta ocasión les traemos unos que dejó a muchos con el ojo cuadrado, pues una pareja logró captar el momento exacto en el que un supuesto fantasma les dice que se vayan del lugar en el que estaban.

Los protagonistas de esta historia son Tony y Beth Ferguson, un matrimonio originario de Hampshire, Inglaterra que así como Ed y Lorraine Warren, son aficionados de la caza y avistamientos de fenómenos paranormales –además de dedicarse al entrenamiento personal y a la finanzas–. Sin embargo, en su última búsqueda ocurrió algo extraño que les puso los pelos de punta y no solo eso, sino que pudieron grabar todo lo sucedido.

La pareja no sabía con lo que se iban a topar

Resulta que la pareja andaba de vacaciones a inicios de junio y terminaron dentro de las cuevas de Carnglaze, en la región de Cornualles en el Reino Unido, un lugar turístico muy famoso en el país. Pero lo que nadie les dijo es que supuestamente en este lugar se han reportado la aparición de fantasmas y que a varias personas les habían metido uno que otro susto, así que decidieron adentrarse a ver con qué se encontraban.

Y en esa misma cadena, que de acuerdo con medios locales data de hace más de 300 años, los Ferguson escucharon una voz inquietantes que les decía “get out of here (váyanse de aquí)” y no solo eso, pues lograron captar en video la sombra de una persona que estaba muy cerca de ellos. “He estado en innumerables lugares encantados en el Reino Unido y en todo el mundo, pero este lugar me hizo sentir muy incómodo”, contó Tony.

¿Será real o fake el video?

Por supuesto que como en toda clase de videos que muestran fenómenos paranormales, en el internet de las cosas se armó un breve debate sobre las imágenes que la pareja grabó. Por un lado estuvieron los que se quedaron con el ojo cuadrado y confiaron ciegamente en lo que los Ferguson vieron en aquella cueva, aunque no faltaron los que de plano dijeron que todo esto era montado para intentar hacerse virales con este caso.

Sobre lo que vivieron, Tony Ferguson contó que: “Mientras caminábamos, sentí que nos seguían, como si hubiera algo detrás de nosotros. Por lo general llevo mis cámaras conmigo, así que comencé a colocarlas y no podía creer lo que logramos capturar. De la nada esa niebla blanca apareció justo frente a mí. Constantemente podíamos escuchar voces susurrando, pero lo más extraño fue cuando escuchamos una voz que nos decía que saliéramos de ahí”.

¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que esta pareja en realidad se topó con un fantasma o fue alguien que andaba por ahí queriendo jugarles una broma? Los leemos…