Andaban high: Pareja da pastel con marihuana en su boda y las reacciones de los invitados se hacen virales

Para nadie es un secreto que de repente, hay personas que por jugarle una broma pesada sus amigos y conocidos o simplemente para ver sus reacciones, les regalan uno que otro bocadillo que tiene un toque de marihuana. Pero ahora, estamos seguros que una pareja llevó todo esto a los extremos porque aunque ustedes no lo crean, le dieron pastel con hierbita vaciladora a los invitados de su boda, y por supuesto que sus reacciones se hicieron virales en el internet de las cosas.

Como recordarán, a finales de 2021 les contamos sobre un joven que le dio gomitas con mota a su familia y claro que el video le dio la vuelta a las redes sociales (POR ACÁ pueden checar cómo estuvo la cosa). Sin embargo, cuando pensamos que nadie podría hacer algo que superara esto, llegaron estos novios para decir “quítate, que ahí te voy”, pues ahora sí que sorprendieron a sus amigos, conocidos y familiares en su bodorrio dándoles un trip que seguramente nunca olvidarán… ¿o sí?

Esta pareja puso bien pachecos a todos en su boda

Resulta que un usuario de TikTok llamado @alvaroelias_ (quien por cierto, hace un buen rato publicó un video en el que le dio a sus papás y hermanos unos brownies mágicos) mostró en un clip lo pacheca que se puso la boda de su hermana. Según Álvaro, la propia novia le asignó una tarea muy importante: cocinar un pastel para este momento tan importante de su vida. Sin embargo, le pidió que a uno de los pisos le diera un toque de marihuana para ver cómo reaccionaban los invitados.

Claro que el tiktoker no le podía quedar mal, es por eso que sin pensarlo, cumplió los deseos de la pareja. En el pastel del bodorrio disfrazó un enorme brownie espirituoso entre las flores de merengue y las figuritas de los novios, pero además de mostrarnos tal cual la preparación que por supuesto que les recomendamos hacer con moderación , lo más interesante era ver qué pasó cuando las familias y amigos probaron el postre con la hierbita vaciladora, y por supuesto que no defraudaron.

Al final, la gran mayoría la pasó bomba luego de probar el pastel mágico

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa y el viaje , una de las tías invitadas se ve bastante feliz y relajada bailando en la pista. En general, se ve que todos se la pasaron bomba y chill en el bodorrio, y claro que no faltaron las risas y los pasos prohibidos. Sin embargo, a las dos horas de entrarle al pastel, a la gran mayoría les llegó el famosísimo “bajón”, es por eso que todos los pachecos no dudaron ni un segundo en comer como si no hubiera un mañana.

Aunque eso sí, hubo uno que otro personajazo que no le cayó tan bien ese toquecito de marihuana, pues en el video nos muestra que vomitó al final de la fiesta. Como era de esperarse, a @alvaroelias_ le llovió gacho en su cuenta de TikTok, porque muchos comentaron que no estaba bien darle algo así a sus amigos y familiares. Y ante las críticas, Álvaro aclaró que todos los que comieron su pastel mágico estuvieron de acuerdo. De cualquier manera, no cabe duda de que jamás olvidarán esta experiencia mística.