Ve sacando tu disfraz para este Día de Muertos, porque se viene en la CDMX el Paseo Nocturno de Día de Muertos 2025, que se llevará a cabo el sábado 25 de octubre.

Paseo Nocturno // Facebook:Secretaría de Movilidad CDMX

Paseo Nocturno de Día de Muertos en CDMX 2025

Como en todos los años, el gobierno chilango convocó a todos los interesados en pasar una noche diferente rodando en uno de los circuitos más importantes de la CDMX.

Ya sea que te lances para andar en bici, patines, o simplemente caminando, este año el recorrido de 19 kilómetros viene con el lema: “rodamos en memoria de quienes nos acompañan desde las estrellas”.

Paseo Nocturno // Facebook:Secretaría de Movilidad CDMX

Fecha y horario

El Paseo Nocturno de Día de Muertos en CDMX se llevará a cabo el próximo 25 de octubre, casi una semana antes de la mera celebración.

Y por si te preocupabas por el horario, será el mismo que el año pasado… empezando a las 7 de la tarde y terminando hasta las 11 de la noche.

Ruta del Paseo Nocturno de Día de Muertos

Como ya te adelantábamos, este año la ruta será de 19 kilómetros en una ruta que correrá por Paseo de la Reforma al Centro Histórico de la capital.

Eso sí, las autoridades aún no han compartido el mapa de este circuito, pero sabemos que los puntos por los que pasará esta rodada son el Bosque de Chapultepec, Avenida Juárez y el Centro Histórico.

Invitación Paseo Nocturno CDMX // X:@MIBiciCDMX

Concurso de disfraces durante el Paseo Nocturno de Día de Muertos

Por si creías que solo se trataba de rodar, ve preparando tu disfraz para este Paseo Nocturno, pues se llevará a cabo en la Columna del Ángel de la Independencia el 13° concurso de disfraces “Día de Muertos”.

Eso sí, demuestra toda tu creatividad, pues se calificará la originalidad y que sean representativos a esta tradición mexicana. Y sí, habrá premios:

El primer lugar: dos bicicletas R26 y R20

Segundo lugar: una bicicleta R26

Tercer lugar: una bicicleta R24

La inscripción comienza a la misma hora en la que inicia la carrera. Si te interesa esta actividad, aquí puedes ver todo sobre el concurso.