Y en México: Spoilers de ‘Spider-Man: No Way Home’ provocan pelea campal en cine

No le enseñen el video a Tom Holland, por fa… ‘Spider-Man: No Way Home’ es, sin duda, la cinta que logró despertar muchas emociones este 2021 . Y cómo no, si es la película más ambiciosa que Marvel nos ha dado entorno a la historia del superhéroe arácnido creado por el fallecido Stan Lee.

Desde emoción por ver la nueva entrega de la cinta, hasta el romanticismo de las declaraciones de amor en plena sala de cine y pasando por la ira de quienes no alcanzaron boletos en la preventa, la película protagonizada por Tom Holland ha provocado reacciones diferentes. Sin embargo, las mejores/peores han sido provocadas por los temidos spoilers.

Dos familias protagonizaron una pelea campal en Chihuahua

Como seguro se dieron cuenta, algunas personas a las que no les hacían caso de chiquitos y tienen el afán de llamar la atención utilizaron el hype de ‘No Way Home’ para dar detalles de la historia a todos aquellos que aún no veían la cinta. Algo que si bien generó memes y trolleo, también logró despertar la ira de los fans del héroe arácnido.

No lo decimos por los morros que se agarraron a trancazos en la fila de un cine (algo que se hizo noticia internacional al grado de que el mismo Tom Holland se enteró). En esta ocasión nos referimos a la pelea campal que protagonizaron dos familias en un cine de Chihuahua y gracias a spoilers de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Gritaron spoilers de ‘Spider-Man: No Way Home’ en el cine y a otras personas no les pareció gracioso

No es broma. En redes sociales se viralizó el video de una pelea que ocurrió en un cine de Plaza Las Torres, de Ciudad Juárez. La grabación nos muestra a varias personas que se agarran a golpes y sin importar que a su alrededor había niños y gente observando.

De acuerdo con medios locales como La Opinión, la pelea comenzó porque una familia salió de ver ‘Spider-Man: No Way Home’ y comenzó a gritar spoilers a diestra y siniestra a otras personas que esperaban a la siguiente función. Esto evidentemente no cayó en gracia para muchas personas que se fueron a los golpes.

Vean el video en cuestión:

Pelea entre varias familias luego de ver la película de #SpiderManNoWayHome en #CiudadJuárez pic.twitter.com/5ZWys6kok5 — El Heraldo de Juárez (@heraldodejuarez) December 21, 2021

Tom Holland, no todos somos así. Te lo juramos

Otras versiones dicen que la pelea en cuestión fue porque la misma familia no se callaba durante la proyección de Spider-Man y, como si fuera pelea de secundaria, varias personas decidieron arreglar las cosas a la salida de la función y a puño limpio.

Lo único que se sabe con certeza es que, a pesar de que en el video se ve cómo vuelan los madrazos, ni las autoridades municipales ni los guardias del centro comercial detuvieron a los involucrados en la pelea. Una donde afortunadamente no hubo personas heridas, pero que nos hace pensar si realmente nos merecemos la extinción.