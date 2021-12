¿Araña caída? Joven se disfraza de Spider-Man para declarar su amor… pero lo batearon

Parece que al menos en lo que resta del año, no dejaremos de hablar de Spider-Man. Para nadie es un secreto que en cuestión de días, No Way Home se está convirtiendo en una de las película más taquilleras de 2021 y es probable que rompa récords. Sin embargo, más allá de la cinta de Tom Holland, han sucedido un montón de historias que nos demuestran que todo puede pasar dentro del famoso spiderverse, de verdad pueden esperar lo que sea.

Desde hace un buen rato les hemos contado varios casos que de alguna manera involucran a Spidey… o algo así. Desde los chavos que se agarraron a trancazos para conseguir boletos de los primeritos para la nueva película, pasando por el sujeto al que le robaron el código QR para ver la cinta, el joven que propuso matrimonio a su novia en plena sala o la mujer que llevó la foto de su marido fallecido. Todo esto ha pasado alrededor del amigable vecino.

Este joven se disfrazó como Spider-Man para declarar su amor

Sin embargo, en esta ocasión les queremos contar una historia bastante triste porque un joven decidió declarar su amor vestido de Spider-Man pero las cosas no salieron como esperaba. Resulta que hace unos días comenzó a viralizarse el video donde se puede ver a un sujeto disfrazado como el mismísimo Miles Morales llegando a un complejo de cine, todo iba bien hasta ese momento, pero todo cambió cuando en la escena apareció una chica.

Nuestro Spidey decidió hacer toda clase de movimientos para impresionar a quien presuntamente es su mejor amiga y al final, con la ayuda de su cuate que no era Ned o Harry Osborn sacó una cartulina con la que le pedía que fuera su novia. Por supuesto que alrededor de ellos se juntó la gente esperando a que la joven le diera una respuesta al Peter Parker de carne y hueso, pero ante la mirada de todos lo batearon y quizá con justa razón.

A Spidey no le salieron las cosas como esperaba

El joven se quitó la máscara y de frente le preguntó a su crush si quería andar con él, pero la chica simplemente le respondió “¿por qué haces esto?”. A manera de respuesta y buscando que le dieran “el sí”, nuestro protagonista le dijo “yo quise ser tu Spider-Man. Para ver la película juntos. Spider-Man con su Spider-Chica”, aunque lo único que recibió fue el rechazo de la mujer que lo trae cacheteando las banquetas, pues se sentía presionada por la situación.

“No, no tuviste que hacer esto, la verdad es que no me parece, qué vergüenza, mira como toda la gente está amontonada mirando”, mencionó la chica. En una movida desesperado, el Spidey de la vida real intentó convencerla señalando el cartel y diciéndole que eran ellos contra todo el mundo. Sin embargo, la respuesta fue muy clara y disculpándose por no corresponderle, su Mary Jane Watson se alejó entre las personas.

Surgió un debate sobre la forma en que este joven declaró su amor

Por supuesto que desde que el video apareció en el internet de las cosas, han surgido toda clase de comentarios sobre este Spider-Man con el corazón roto. Por un lado están los que consideraron que no debieron batearlo de esa manera porque lo dejaron peor que pelear contra los Seis Siniestros , pero también aparecieron los que defendieron a la chica, mencionando la presión social que implica declararse de esa manera, en público.

¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que estuvo bien que este joven confesara su amor así? De cualquier manera, lo que sí nos queda muy claro es que no veíamos una escena así de triste –para Spidey, obviamente– desde la muerte de Gwen Stacy en la gran pantalla. Ni modo, como dirían por ahí, la vida sigue y hay más Spider-Chicas por ahí, ¿no creen? Y ya aprovechando la ocasión, chequen a continuación entrevista con el mismísimo Tom Holland.