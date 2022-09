Las peleas de mujeres por un hombre son algo que queremos dejar atrás, tanto que actualmente aplicamos la de “El que se lo queda, pierde”. Aunque claro, existen algunas excepciones, tal y como la empleada de un supermercado que se agarró a golpes con una mujer por una supuesta infidelidad.

Si no saben de qué les hablamos, ahí les va el famoso contexto: se trata de un video que fue difundido a través de Facebook y el cual se grabó en un conocido supermercado ubicado en la colonia Sol de Oriente, perteneciente a la ciudad de Torreón, Coahuila.

La empleada del supermercado y otra mujer fueron captadas en la pelea. Foto: Captura de pantalla

Dos mujeres se hicieron virales por pelear en un supermercado

En las imágenes que ya se hicieron virales podemos observar una pelea que ocurre entre una empleada de supermercado y otra mujer, quienes se reclaman por la infidelidad mientras se agarran del chongo y ponen a los de seguridad y otras empleadas del lugar a trabajar.

Y es que en el clip vemos que no sólo más mujeres en el lugar intentan entrarle a la pelea en cuestión (por alguna razón que no logramos entender), sino que además las mujeres involucradas nomás’ no se sueltan y varias personas intentan separarlas.

Aparentemente fue por una infidelidad y los comentarios al respecto aparecieron

Al final y después de tanto forcejeo vemos que los elementos de seguridad y cajeras del supermercado logran separar a las mujeres, ignorando a una persona que al parecer quería ver más golpes y pedía que soltaran a las chicas para que la pelea continuara.

Aunque no se sabe qué ocurrió después, las imágenes se han viralizado en internet donde los comentarios han sido más de lamentar que en la actualidad las mujeres peleen por hombres y también, que personas sigan aceptando e involucrándose con la infidelidad.

Más personas tuvieron que intervenir en la pelea. Foto: Especial

En fin, ojalá estas amigas se den cuenta…