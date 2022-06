¡Sestanpeleando! Lo que sabemos del pleito entre Christian Nodal y J Balvin

A Residente le gusta esto…. Seguramente se toparon con la noticia de que J Balvin es tendencia en redes sociales una vez más. Y no, ahora no es por alguna sesión de BZRP o hot dogs, en realidad es por el nuevo “pleito” que José ha protagonizado con Christian Nodal... ¡¿Qué?!

Resulta que Christian Nodal está cerrando ciclos, así que se pintó el pelo rubio y se puso más tatuajes en la cara. Algo que es muy su bronca, pero que inevitablemente desató varios comentarios en internet donde lo comparaban y señalaban de copiarle el look a J Balvin.

Foto vía: J Balvin (Instagram)

J Balvin le hizo una “broma” a Christian Nodal y éste no se la tomó muy bien

Y pues cómo son los caminos de Dios, verdad, que la foto en cuestión llegó a ojos del mismísimo José, quien quiso hacerse el chistoso al postear la foto de Nodal en su cuenta de Instagram para invitar a sus seguidores a “encontrar” las cinco diferencias entre esa imagen y una foto de él.

Todo parece indicar que la broma no fue muy bien tomada por el cantante de “Botella tras botella”, quien muy al estilo de Residente le respondió a J Balvin: “Que yo sí tengo talento carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo”, dijo el cantautor. ¡Traz!

Foto: Christian Nodal (Instagram)

Señaló a J Balvin de querer bullearlo en redes sociales a pesar de lo mal que la ha pasado últimamente

Pero la cosa no se acabó ahí. Y es que Nodal dio otro derechazo al subir una story a su Instagram donde aparece cantando la sesión que Residente hizo con BZRP (acá les recordamos ese salseo) y afirmó haber amanecido “bromista”, pues esa fue la excusa que J Balvin dio a lo ocurrido con Nodal.

“Miren mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas”, dijo Nodal al criticar que Balvin aboga por la salud mental, pero aún así subió la foto a su cuenta de Instagram para que sus millones de seguidores se burlaran de él, aún sabiendo todo lo que le ha ocurrido en los últimos meses.

Foto: Getty Images

Nodal sacará una canción para tirarle a J Balvin y a más artistas

“No hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien”, afirmó Christian Nodal al detallar que iba a escribir y sacar una rola dedicada a J Balvin. “Para este compa que no ha aprendido. Te dio una patada en el c*lo Residente, y no aprendiste”, dijo.

“La mía no te va a gustar porque yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más. Ojalá que a mí sí me respondas”, dijo al aclarar que no toda la tiradera en esa próxima rola será solo para él: “Pero sí quiero hacerlo porque eres un referente de todo lo que está mal en esta industria”.

Foto: Christian Nodal (Instagram)

Algo que a J Balvin al parecer le tiene sin cuidado

“¿Quieres burlarte? ¿Hacer reír a la gente? simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, carnal, no subas cosas mías, de gente que no conoces, pendejo”, finalizó Nodal con un mensaje donde le aconseja a J Balvin no escupir “para arriba” y piense que llena conciertos, pero su música está vacía.

Por su parte, J Balvin también usó sus stories de Instagram (y un filtró con el nombre de Belinda en la cara) donde básicamente dijo que la gente lo comparó con Nodal y que él la vio linda porque se siente sexy, confiado y seguro, y si el cantante mexicano no lo ve así entonces “es su problema”.

Foto: J Balvin (Instagram)

“Ya no puedes hacer un chiste porque se ponen sensibles….Y si saca la tiradera que sea romántica, y que venda, y que rompan los streamings porque siempre ha funcionado. Buena suerte, panita”, finalizó Balvin con en unas stories donde utilizó un filtró . ¿Qué pasará en las próximas horas?