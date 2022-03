“Este p*ndejo es racista y no lo sabe”: Residente estrena sesión donde critica a J Balvin y tienen que escucharla

En serio, tienen que hacerlo… Seis meses después de que comenzara la polémica entre ambos, este 3 de marzo Residente tiró una mega bomba para decirle a J Balvin todo lo que opina de su persona. Y vaya que el rapero puertorriqueño no se guardó nada, pues se le fue con todo al intérprete colombiano.

Pero en serio no estamos exagerando. Este jueves se estrenó la pieza que Residente hizo con BZRP, un DJ y productor argentino conocido por tener sesiones de freestyle en compañía de artistas invitados y a las cuales probablemente J Balvin no se irá a parar después de la participación de René.

Residente le tira duro a J Balvin en su sesión con BZRP

En un clip de ocho minutos que se divide en tres episodios, Residente da a conocer su punto de vista y sentimientos respecto a la escena urbana de la actualidad, su trayectoria y cómo se maneja la industria musical. Una donde básicamente cualquier persona que tenga dinero, autotune y buen marketing puede convertirse en estrella.

Hasta el final del capítulo 2 todos nos imaginábamos que eran indirectas para J Balvin, con quien Residente discutió en septiembre del año pasado luego de que Balvin convocara a un boicot contra los Latin Grammy al asegurar que no apreciaban a los artistas del género urbano.

Acá un recuento para que tengan contexto GG:

René señala a J Balvin de ser tibio y privilegiado

Pero sin duda en el tercer episodio fue donde todo se descontroló. En dicho fragmento titulado “El Caballero de los Espejos”, Residente dijo TODO lo que pensaba sobre J Balvin, a quien señala como una persona racista, desleal, cobarde y que es básicamente el ‘Logan Paul’ del reggaeton. ¡OLOV!

“El pueblo luchando, los están matando y el tipo sube foto de Gandhi rezando. Pendejo mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental. Tú eres más falso que un hot-dog sin ketchup ni pan”, dice en una clara referencia al comentario que Residente le hizo a J Balvin hace unos meses, donde comparó su música con comida de restaurantes Michelin.

Además de racista y desleal

“No entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida. Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello”, agrega ahora hablando de las acusaciones de racismo y misoginia que Balvin recibió por su video para “Perra”.

“Un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afrolatino. Un día dijo que quiso hacer reggaeton siendo franco al descubrir que Daddy Yankee era blanco. Lo peor de todo y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe”, dice René en las líneas que nos tienen con la cara de what.

René le dice a J Balvin que otros merecen más reconocimiento que él

La cosa sigue con el rapero puertorriqueño señalando a J Balvin de ser privilegiado y no darse cuenta de que la vida ha sido más dura para más personas y artistas allá afuera. Todo esto afirmando que Balvin ha hecho de todo con tal de llegar a donde está y sin importarle el mensaje importante de hacer música.

“Lo mío no es negocio, somos diferentes. Por la música yo pongo el corazón al frente. Mis Billboard los sostiene la gente, mis letras en cada pancarta pa’ bajar a un presidente. No soy el más famoso de todo el circuito, pero parto en 20 a tus raperos favoritos. Los que dicen “calma pueblo” lo repito: conmigo comen aunque no tengan apetito”. ¡Qué fuerteeee!

Residente recuerda que sus letras son más importantes para la sociedad porque se preocupa por ella

Al final Residente le recuerda a J Balvin que las palabras dedicadas en esta sesión no son para él, sino para quienes conforman la escena musical urbana y merecen más reconocimiento. “Esto es por los pibes, por el respeto que merece todo aquél que escribe”, dice René durante la sesión que nos dejó sin palabras.

Escúchenla completa a continuación (o la parte de J Balvin que comienza en el min 4:48)

Al parecer J Balvin intentó censurar a Residente (o eso dio a entender hace unas horas)

Hace unas horas y a través de un video en su cuenta de Instagram, Residente dio a conocer que alguien (ahora pensamos que era J Balvin) estaba moviendo cielo, mar y tierra con tal de evitar que lanzara una canción donde le dedicaba “un par de líneas” a dicha persona.

“En estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso. En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano”, dijo el puertorriqueño al detallar que esta persona incluso amenazó con demandar a su disquera. ¿Será que era José y se viene un pleito más grande?