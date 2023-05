La lealtad de los perritos es incuestionable. Definitivamente los humanos no estamos a ese nivel de fidelidad. Cooper, un hermoso Golden Retriever, se ganó el corazón de internet luego de regresar a la casa donde creció, pues lo hizo tras recorrer más de 60 kilómetros para ello.

Y es que Cooper ya tenía un nuevo hogar. Una familia decidió adoptarlo, pero el perrito se dio cuenta de que esa no era la casa que conocía ni eran las personas con las que había vivido toda su vida. Por eso escapó y volvió al lugar que conoce como hogar.

Foto: Lost Paws NI – Lost and Found Pets (Facebook)

El perrito fue dado en adopción, pero decidió regresar a su antigua casa

La historia de Cooper comenzó el pasado 1 de abril, cuando escapó de su nuevo hogar. Su actual dueño reportó su desaparición con el grupo de rescate Lost Paws NI, voluntarios que ayudan con la búsqueda, rescate y cuidados de mascotas extraviadas.

El perrito escapó de la casa ubicada en Dungannon, Irlanda del Norte, y fueron 27 días de travesía. Pusieron carteles, tocaron de puerta en puerta, preguntaron a varios granjeros de la zona y fue así como le siguieron el rastro, ya que varias personas lo vieron pero no interrumpieron su camino.

Foto: Lost Paws NI – Lost and Found Pets (Facebook)

Foto: Lost Paws NI – Lost and Found Pets (Facebook)

Finalmente el 27 de abril, el grupo recibió una llamada de alguien que lo reconoció regresando a su antigua casa. De inmediato se pusieron en contacto con Nigel, su nuevo dueño, para avisarle. El perrito fue encontrado cansado, despeinado y perdió mucho peso, pero afortunadamente nada grave.

“Cooper cruzó carreteras, bosques, campos y caminos rurales durante 27 días para volver a casa desde una zona en la que nunca había estado”, escribió Lost Paws NI en un post donde actualizó la información sobre la localización del perrito.

Foto: Lost Paws NI – Lost and Found Pets (Facebook)

Cooper volvió a su nuevo hogar

A pesar de la enorme muestra de lealtad del perrito al volver a su casa de esa manera, fue llevado de nuevo con su nuevo dueño. Lo anterior porque lo había dado en adopción su anterior familia lo dio en adopción y no era posible que volvieran a quedárselo.

Lost Paws NI pidió en otra publicación no juzgar a quienes dieron en adopción al perrito, pues quizá fue porque ya no podían cuidarlo y prefirieron que encontrara un nuevo hogar donde pudiera seguir siendo feliz.

Foto: Lost Paws NI – Lost and Found Pets (Facebook)

En el último post del grupo, informaron que Cooper está tranquilo en su nuevo hogar y esperan que se adapte pronto. Lo encontraron dormido junto a su nueva hermana en casa de Nigel, a quien describen como uno de los dueños más dedicados con quien les ha tocado trabajar, pues no dejó de luchar, preguntar y apoyar en la búsqueda de su perrito.

“Esta historia habla de positividad, perseverancia, lealtad, de luchar por lo que uno quiere en la vida y de no rendirse nunca. Contra todo pronóstico, Cooper no dejó de luchar y recorrió una larga distancia por una zona en la que nunca había estado y no tenía forma de saber cómo volver a casa, pero lo averiguó y llegó a su dirección anterior”.

Foto: Lost Paws NI – Lost and Found Pets (Facebook)

¡Aiiiiiiñ! Te queremos mucho, Cooper. Esperamos que pronto te adaptes y le des una oportunidad a Nigel, quien seguro te ama mucho y hará todo porque te sientas en casa con él.