Fíjate, Paty: Piqué habría sido infiel a Clara Chía con una abogada y los memes no perdonaron

Claramente ya sabemos quién es el problema… Gerard Piqué sigue dando de qué hablar y ahora no por la sesión que Bizarrap y Shakira soltaron hace unos días, sino porque un paparazzi español dio a conocer que al parecer el futbolista ahora le fue infiel a su nueva novia, Clara Chía.

Sí, en un giro de la trama que nadie esperaba (¿o sí?), medios en España rumoran que la relación de Clara y Piqué no va nada bien, pues se dice que el jugador le pagó a la joven con la misma moneda y le fue infiel con una abogada catalana.

Dicen que la relación entre Clara Chía y Piqué no va muy bien

Los rumores comenzaron luego del éxito que tuvo la sesión 53 de Bizarrap y Shakira. La tiradera estuvo tan densa hacia Clara Chía que la joven de 22 años tuvo que salir del departamento de Piqué para evitar el acoso de los paparazzis y medios de comunicación.

Pero dicen que más allá de eso, a Clara Chía le molestó bastante el enterarse que la línea donde Shakira dice “yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques” fue verdad, ya que el jugador le habría rogado a Shakira perdonarle su infidelidad y volver, pero la cantante dijo que no.

Y el jugador ya le habría aplicado la misma que en su momento le aplicó Shakira

Si bien Piqué no ha salido a burlarse y/o desmentir dicha información, como lo hizo cuando usó un Casio y llegó en un Twingo, los rumores de una posible ruptura entre esta pareja se alimentaron luego de que el jugador viajara a París sin su novia de 22 años, quien lo acompaña a todos lados.

Luego de eso un conocido paparazzi español, Jordi Martin, le echó más leña al fuego cuando a través de su cuenta de Instagram publicó la captura de pantalla de un perfil y le preguntó a Piqué si conocía a la mujer llamada Julia Puig, quien es abogada en Derecho penal económico.

Claramente la gente ya aplicó la “se te dijo, se te advirtió

“¿La conoces, Gerard? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima tuyo”, escribió Martin en el mensaje que llevó a Julia Puig al ojo público y provocó que la abogada, quien de acuerdo a medios españoles es familiar del ex compañero de Gerard Piqué en el FC Barcelona, Ricard Puig, pusiera su cuenta privada.

Hasta el momento no se ha confirmado esta información, aunque obvio en redes sociales hubieron muchas reacciones hacia la supuesta nueva infidelidad de Piqué a Clara Chía, quien de ser cantante seguro ya le habría llamado a Bizarrap.

Acá les dejamos algunas de ellas:

Shakira enterandose que Pique la hizo infiel a Clara Chia pic.twitter.com/TZnVdP7iKa — J U L I A N ⭐⭐⭐ (@julianmendozza) January 22, 2023

Bizarrap y Shakira enterándose lo de Clara Chia pic.twitter.com/yMV4pPQSAP January 22, 2023

Clara Chia al enterarse de que Piqué ya tiene a otra: pic.twitter.com/r6Dy7k3pI3 — @LuisValLe (@LuisValLe_A) January 22, 2023

Clara Chia preparada para salir a la calle pic.twitter.com/d3JKVLIPoZ — Yolo? (@menudenuggets) January 12, 2023

Bizarrap yendo a buscar a Clara Chia para sacar una session porque Piqué le fue infiel pic.twitter.com/nvnoG8fFvJ — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) January 22, 2023