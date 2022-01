“Sé que no soy quien espera”: Policía completa entrega de repartidor de comida tras arrestarlo

Una mujer estuvo a punto de no comer el pasado martes de 25 de enero, pero logró consumir sus alimentos gracias a la policía. Sí, suena raro y todo, pero así sucedió ya que ella había ordenado comida a domicilio pero su repartidor nunca llegó.

Y no llegó no porque se hubiera perdido o la empresa con la que hizo la orden fuera pésima, no llegó porque iba a medio camino cuando lo arrestaron. Oh sí, a este hermano le cayó la ley en un semáforo y ya no pudo terminar la entrega con la comida de la mujer que esperaba en casa (mega chale).

Este caso sucedió en Sioux Falls, allá en Dakota del Sur. Y es importante mencionarlo porque, seamos honestos, quienes vivimos en Latinoamérica sabemos que difícilmente la policía local haría lo que hizo el oficial del departamento que concretó el arresto en dicha ciudad de los Estados Unidos.

El policía completó la entrega del repartidor después de arrestarlo

Probablemente luchó contra el antojo, no lo sabemos, pero se contuvo y no optó por comerse el pedido de la mujer. En lugar de eso, el policía se fue en su vehículo hasta el hogar de la clienta para completar la entrega del repartidor. ¡Rifado!

“Sé que no soy quien estaba esperando, pero su repartidor fue arrestado, así que pensé en completar la DoorDash para usted”, le dice (DoorDash es el nombre de la compañía para que la trabaja, o trabajaba, el repartidor).

Como podrás ver en el video (el cual fue compartido en la cuenta de Facebook de una organización sin fines de lucro llamada Tea Storm Chasers), la mujer que recibe la comida se muestra muy sorprendida y se ataca de la risa cuando ve que el policía completó su pedido.

Lo dicho, definitivamente qué bueno que este caso se dio allá en Dakota, porque si hubiera sido mmmm, no sé… en Tecámac, por ejemplo, el policía muy probablemente se hubiera comido el pedido mientras se echaba unos juegos en su Xbox (jajajaja sigue leyendo en el siguiente enlace si no entiendes la referencia…)