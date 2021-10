No cabe duda que la versión estadounidense de The Office es una de las series que llegaron para quedarse en el cariño del público. Los años pasan y sí, la gente sigue recordando sus chistes, algunos momentos épicos, a sus icónicos personajes y uno que otro detallito que hicieron de esta una historia muy especial. Y en ese sentido, Dunder Mifflin es una parte esencial el éxito.

La empresa papelera que coordinaba Michael Scott (personaje de Steve Carrell) era el escenario principal de este show y ahora, el nombre de esta compañía ficticia se ha usado en la vida real. ¿Para qué? Para darle titulo a un importante operativo encubierto en nada más y nada menos que la ciudad de Scranton, Pensilvania.

El operativo encubierto ‘Dunder Mifflin’ basado en la empresa de ‘The Office’

Todo buen fan de The Office tiene uno o varios momentos favoritos dentro de Dunder Mifflin. Hay demasiadas escenas emblemáticas en la serie y aunque no lo crean, algunas de ellas han dejado enseñanzas que le han servido a la gente en la vida real. Si no nos creen, ahí tiene de ejemplo al hombre que hace unos meses salvó a su hija practicándole reanimación cardiopulmonar (RCP), con el procedimiento que se ve en el capítulo “Stress Relief” de la quinta temporada (ACÁ la historia).

Pues bien, ahora no se trata como tal de una enseñanza… mejor dicho, el nombre de la empresa papelera ficticia le ha dado titulo a una operación policiaca encubierta. La “Operación Dunder Mifflin”, de acuerdo con CNN, tenía como objetivo localizar las direcciones de delincuentes sexuales registrados que viven en el área de Scranton, Pensilvania.

El operativo denominado en honor a The Office, se realizó entre el 2 de agosto y el 17 de septiembre con la coordinación de alguaciles locales y el Departamento de Policía de Scranton, quienes verificaron los domicilios de más de 200 criminales de los que se tenían registros previos por condena o por sospecha.

La “Operación Dunder Mifflin” arrojó un total de 13 personas que violaban las leyes de registro de delincuentes sexuales. El proceso permitió la captura de nueve personas (ocho hombres y una mujer) mientras que a cuatro aún se les sigue la pista por delitos de violación, según un comunicado.

Estas personas tienen un rango de edad de entre 22 y 48 años, además de que entre los delitos de los que se les acusa están abuso sexual de niños, estupro, corrupción de menores, abuso sexual y relaciones sexuales involuntarias.

Ley Megan

La “Operación Dunder Mifflin” recibió apoyo de las autoridades y se realizó con base en la Ley Megan de la Policía Estatal de Pensilvania. Este dictamen se promulgó en 1994 tras el asesinato de Megan Kanka de 7 años, la cual provocó que la gente se movilizara para pedir protección a los menores de edad.

Dicha ley, menciona CNN, “requiere que las autoridades brinden información al público sobre los delincuentes sexuales registrados que viven, trabajan o estudian en el estado”.