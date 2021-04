Con patrulla y todo: Policías son captados mientras acosan a jovencitas en Tabasco

Hoy en ‘Cosas que solamente pasan en México’… Desde que somos pequeños y pequeñas se nos enseña que los policías están para cuidarnos de la delincuencia y otros peligros de las calles, sin embargo, basta con crecer y poco y ver las noticias de nuestro país para confirmar que eso no es del todo cierto.

Y es que si no nos creen, entonces conozcan el caso de los dos policías municipales de Tabasco se viralizaron hace unos días después de que los cacharan acosando –a bordo de su patrulla– a varias jóvenes que solo caminaban por las calles de dicha entidad.

Dos policías acosaron a jovencitas de Villahermosa, Tabasco

En un video difundido a través de sus redes sociales, una joven llamada Fernanda mostró el momento en el que dos policías de Villahermosa, sin importarles utilizar el altavoz de su patrulla, comenzaron a acosar e intimidar a la chica y sus amigas que caminaban cerca del parque Tomás Garrido, ubicado en dicha localidad.

En el video se puede ver a los uniformados arriba de su patrulla y mientras avanzan a la par de las chicas, que los van grabando sin que ellos se den cuenta. Uno de los policías se detiene y, a través del altavoz de la patrulla y con los faros encendidos, comienza a preguntar a las chicas si le pueden dar su número telefónico.

Pidieron el número de las chicas y las hostigaron en varias ocasiones

Al ver que era completamente ignorado, el policía en cuestión avanza y le dice a las chicas que las puede llevar a su destino, algo que pos supuesto no es de su agrado. ““No, wey, nos vienes siguiendo desde allá. No tienes qué hacer. ¿No es tu trabajo cuidar a la gente? No ir acosando niñas”, reclama una de las chicas al policía.

“No suelo hacer este tipo de post pero es muy molesto que en ninguna parte nos podamos sentir seguras, y que las mismas autoridades sean quienes nos dan esa inseguridad” indica la chica en su posteo, el cual por supuesto les dejamos a continuación:

Los policías de Villahermosa serán investigados

De acuerdo con la denuncia de la joven (donde se puede ver las placas de la patrulla en cuestión), esta no es la primera vez que sufre acoso por parte de policías de Villahermosa, por lo que pregunta a qué grado debe escalar la situación para que el hostigamiento hacia las mujeres pare y se haga algo al respecto.

Por su parte, Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó a través de un comunicado que los policías involucrados en este caso serán investigados y se actuará conforme a la ley, pues este tipo de elementos que traicionan la confianza de la gente no merecen estar en la corporación.