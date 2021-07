¡Hay tiro! Políticos se agarran a golpes en televisión y uno queda noqueado

Sabemos que la política es un ámbito turbulento en varias partes del mundo y cuando se trata de debates entre figuras del medio, la hostilidad está latente. Pero incluso en ese sentido, hay quienes llevan las cosas a los golpes, tal como lo hicieron dos políticos en Moldavia.

A través de un video que se hizo viral en los recientes días, se puede observar al ex viceministro de interior, Ghennadiy Cosován, y al ex asesor de presidencia, Serguéi Tofilat, teniendo un altercado bastante violento de esos que solo se ven en el mero barrio . Y aunque pareciera que la cosa venía mal, terminaron arreglado sus diferencias.

Políticos en Moldavia se pelean a golpes en televisión

Cuando se habla de política en cualquiera de sus campos, se sobreentiende que la diplomacia es parte esencial de la labor. Sin embargo, aunque no lo crean, llega un momento donde la cordialidad queda de lado y el choque de ideas rebasa toda teoría para llegar a los golpes.

Acá en México, nos ha tocado verlo con nuestros ‘honorables’ (ajá, sí) representantes cuando se agarra con todo en la Cámara de Diputados y bueno, eso no es algo que no pase en otras partes del mundo como. Pero hay casos donde la cosa se pone tensa incluso en plena transmisión televisiva, tal como sucedió en Moldavia con los políticos Ghennadiy Cosován y Serguéi Tofilat.

Todo sucedió durante un debate que se transmitía en la cadena Jurnal TV cuando de repente los ánimos se caldearon. Cosován, ex viceministro de interior de aquel país, comenzó a alzar la voz y de pronto, le tiró un vaso con agua a Tofilat, conocido por ser ex asesor de Maia Sandu, la actual presidenta de Moldavia.

Serguéi Tofilat de inmediato soltó un puñetazo -pero uno de aquellos- en la cara a Cosovan y acto seguido, se levantó para tomarlo del cuello y tirarlo con todo silla al suelo (ni en la UFC vemos peleas tan rápidas). El ex viceministro quedó inconsciente por unos instantes y ahí, se cortó la transmisión.

Los implicados arreglaron sus diferencias

En este punto, cualquiera pensaría que los dos políticos no se podrían ver ni en pintura tras el altercado, pero al parecer supieron arreglar sus diferencias. Tal como informa Europa Press, ambos se dieron la mano y hasta se tomaron una foto juntos una vez que terminó la transmisión del debate.

Cosován, quien tuvo que recibir atención médica, comentó que no levantaría cargos contra Tofilat. “Hay suficientes problemas en Moldavia para cargar a la Policía con mis problemas. Tofilat y yo nos dimos la mano. Soy cristiano, mi confesor me aconsejó que perdonara. Si Tofilat fue sincero, eso es bueno, si no, entonces está en su conciencia, Dios lo castigará“, comentó. Qué brava la política, de verdad.