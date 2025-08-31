Lo que debes saber Las letras de Caifanes son verdaderas obras de arte; poemas para observar y sentir la existencia.

Caifanes fue mucho más que una de las bandas mexicanas más emblemáticas de los 80 y 90. Caifanes es más bien un pedazo de nuestra identidad: compositores de las almas perdidas, rockeros rebeldes que bailaban cumbias, y compañeros de cientos de miles que le rogaban al cielo que no se los comiera el diablo. Caifanes nos dejó buena música y una colección de letras llenas de sabiduría y poesía, que vale la pena analizar con profundidad.

Dicho eso, es correcto afirmar que Caifanes es simplemente una leyenda. Un relato fantástico narrado por esa voz ronca de Saúl Hernández, eternizado por el bajo eléctrico de Sobo Romo, los teclados de Diego Herrera, la batería de Alfonso André y esa guitarra hipnótica del gran Alejandro Marcovih.

Caifanes es una de las bandas más emblemáticas del rock en América Latina./imagen Ritual Caifán Instagram

Su sonido siempre fue ecléctico y por lo tanto único. En su música, encontrarnos una pizca de new wave, de rock gótico y progresivo, susurros populares mexicanos y post punk. En su universo sonoro hay riffs melódicos, ecos, notas oscuras y atmosféricas, que se quedan en uno, que se refugian en el alma.

En lo que se refiere a las letras, los Caifanes crearon enormes obras de arte plagadas de emociones e imágenes poéticas. Entre sus canciones hay un homenaje velado al estilo seco y profundo de Rulfo; tienen una manera específica de definir México y ese sentimiento colectivo de nostalgia y belleza que compartimos todos los que nacimos aquí.

Los primeros años de Caifanes

El mito de Caifanes nació en 1987, cuando Sabo Romo y Saúl Hernández unieron sus proyectos personales en una sola idea. Ambos ya habían incursionado en el rock y habían tocado en otros grupos como Imágenes de Aurora o Ruido Blanco.

Su primer toquín ocurrió ese mismo año en el icónico Rokotitlán y a pesar de ser una banda nueva, ya tenían un buen número de seguidores que fueron fieles a ellos desde la primera canción. Pronto comenzaros a coescribir algunos temas hasta que sacaron su primer álbum Caifanes, en el que por cierto uno de los músicos invitados fue el mismísimo Gustavo Cerati.

Este fue el primer flayer donde salía el nombre de Caifanes. /imagen Ritual Caifán Instagram

Empezaron dando algunos conciertos, hasta que se convirtieron en taloneros de Miguel Mateos, otro grande del rock en español. Muy pronto se escuchó en las radios del país Mátenme porque me muero, una canción pegajosa, escrita por Saúl Hernández a propósito de la muerte prematura de su madre.

El gran éxito del sencillo, les permitió grabar en seguida La negra Tomasa y así convertirse en el primer grupo de rock de la historia en llenar dos veces el Auditorio Nacional. Apenas era 1989, y los Caifanes ya habían cambiado la música. Eran talentosos, callados en las entrevistas, amaban sus raíces y les gustaba hacerse peinados estrafalarios.

Caifanes dejó para la historia cuatro discos, cada uno mejor que el otro. Y aunque su última entrega, con la agrupación original, fue con el Nervio del Volcán de 1994, quedaron para la inmortalidad decenas de canciones que siguen acompañando a la gente en su vida, en sus fiestas, en sus momentos importantes.

Las letras de Caifanes, un compendio surrealista para inadaptados

Caifanes no sería lo mismo sin la voz ronca, seca y hermosa de Saúl Hernández y por su puesto sin el contenido profundo de sus canciones. Detrás de los estribillos siempre hay algo que interpretar, una reflexión sobre qué es esto de estar vivos en el mismo momento.

Las letras de sus canciones, mezclan de manera virtuosa la fantasía y la realidad. A veces estamos en un mito, a veces en una historia de amor, a veces en el México prehispánico de volcanes y lava y a veces en la alucinación de un poeta trasnochado. Con esto mente aquí les dejamos una pequeña colección de cuentos con música.

Los Dioses Ocultos

El Diablito

Una canción sobre la búsqueda de identidad y la posibilidad de vivir en un mundo en el que podamos ser lo que realmente somos, sin necesidad de escondernos en los estereotipos.

“¿Por qué no puedo andar a gatas?

Como lo hacen los locos

¿Por qué no puedo aullarlo todo?

Como lo hacen los lobos ¿Por qué no puedo resignarme

Y aguantarme hasta la risa?

¿Por qué uno quiere lanzarse desde lo alto

Y al bajar buscar olvido? ¿Serán los dioses ocultos o serás tú?

Será una decisión mortal

¿Serán los dioses ocultos o serás tú?

Será una decisión mortal…”

La célula que explota

Caifanes Volumen II

Esta canción es de amor intenso. La melodía nos sumerge en una relación ambivalente, que va de la nada a todo en un segundo. A lo largo de la letra descubrimos que los vínculos son tan hermosos como aterradores, a veces dan ganas de escaparse, a veces dan ganas de quedarse por siempre.

“Hay veces que no dejo de soñarte

De acariciarte hasta que ya no pueda

Hay veces que quisiera morir contigo

Y olvidarme de toda materia

Pero no me atrevo Hay veces que no sé lo que me pasa

Ya no puedo saber qué es lo que pasa adentro Somos como gatos en celo

Somos una célula que explota

Y esa no la paras.”

Afuera

El nervio del volcán

He aquí un himno al viaje personal. Afuera define los límites entre nuestras luchas íntimas y las expectativas de la sociedad. La canción nos invita a cuidarnos, a guardar nuestra esencia, a explorar nuestra identidad y a refugiarnos de los prejuicios sociales.

“Muchos años uno cree

Que el caer es levantarse

Y de repente

Ya no te paras Que el amor es temporal

Que todo te puede pasar

Y de repente

Estás muy solo Afuera tú no existes, solo adentro

(Afuera)

Afuera no te cuido, solo adentro

(Afuera)

Te desbarata el viento sin dudarlo

(Afuera)

Nadie es nada, solo adentro…”

Viento

Caifanes Volumen I

Pareciera una canción de amor, que habla de la pasión compartida, y de esa necesidad que tienen todos los enamorados que el tiempo se congele. Sin embargo, la letra nos lleva a lugares insospechados, y a una frase icónica que Saúl encontró escrita en una servilleta: “Préstame tu peine y péiname el alma”

“Préstame tu peine

Y péiname el alma

Desenrédame

Fuera de este mundo Dime que no estoy

Soñándote

Enséñame

De qué estamos hechos Que quiero orbitar planetas

Hasta ver uno vació

Que quiero irme a vivir

Pero que sea contigo…”

Antes de que nos olviden

Caifanes Volumen II

La letra de esta canción es un homenaje a todos y todas las estudiantes que vivieron la masacre de Tlatelolco en 1968. Desde que entramos en la melodía descubrimos consignas de libertad, escuchamos entre los acordes el camino de los valientes, de los dignos, de los que van con la cara en alto y luchan porque venga algo mejor.