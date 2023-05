Era una jefa con personalidad complicada, pero Miranda Priestly sin duda es uno de los personajazos más icónicos que ha encarnado Meryl Streep. Y ahora, si hay alguien que traiga un buen varo y quiera experimentar el lujo de ser la de mera jefa de Runway, lo puede hacer. ¿Por qué? Bueno, pues porque la casa de Miranda Priestly en The Devil Wears Prada está a la venta.

Meryl Streep como Miranda Priestly en ‘The Devil Wears Prada’. Foto: Fox.

La casa de Miranda Priestly en ‘The Devil Wears Prada’ está a la venta y este es el precio

Bueeeno, incluso si uno no puede costearse ese lujito, al menos el dato está interesante. Y es que la casa de Miranda Priestly en The Devil Wears Prada, si bien no era un escenario principal en la película, sí era un lugar bastante llamativo que reforzaba la idea del estatus que el personaje de Meryl Streep manejaba.

La cosa es que esta construcción ha hecho ruido recientemente debido a que se encuentra en venta. ¿Y cuánto cuesta entonces? Pues nada más y nada menos que 27 millones 500 mil dólares (es decir, más de 489 millones de pesos mexicanos al cambio actual), de acuerdo con el precio estimado por la empresa de bienes raíces Modlin Group.

Esta es la vista externa de la casa que aparece en The Devil Wears Prada. Foto: Modlin Group.

¿Y qué tanto tiene esta casa?

La casa de Miranda Priestly en The Devil Wears Prada tiene cinco niveles y 12 mil pies cuadrados (más de 1100 metros cuadrados) de terreno. Dentro de ese espacio, se reparten 10 baños más un total de 20 habitaciones distribuidas por toda la casa.

Como señala la descripción de Modlin Group, la casa fue construida en 1907 y de a poco se ha ido renovando de manera que no pierda sus detalles renacentistas. Las habitaciones incluyen una biblioteca, una lujosa sala de estar, la recámara principal con chimenea, una cocina principal y una de servicio conectada a través de una escalera, un gimnasio.

Y si eso ya es una locura, en el piso superior hay una cancha de basketball y una terraza con jacuzzi. Con razón se le describe como “esta es verdaderamente una de las mejores casas unifamiliares en todo Manhattan”.

Interior de una de las salas de estar. Foto: Modlin Group.

Estamos que es casi seguro que la casa de Miranda Priestly en The Devil Wears Prada no se nos mostró a sus anchas en la película, eh. Este inmueble se localiza en la dirección 129 East 73rd Street de la zona del Upper East Side en Manhattan.

¿Se armarían esta casa si tuvieran todo ese dinero? Bueno, acá abajo les dejamos más imágenes del interior de esta construcción para que vean sus comodidades y otras cosas. Por acá, ya que andamos en esas, les contamos sobre por qué no habría secuela de El diablo viste a la moda, según Anne Hathaway. Ouch.

Vista interior de uno de los cuartos de la casa. Foto: Modlin Group.

Vista de la cocina. Foto: Modlin Group.

Vista del interior de una de la biblioteca. Foto: Modlin Group.

Vista interior de la biblioteca. Foto. Modlin group.

Vista de uno de los dormitorios. Foto: Modlin Group.

Vista de uno de los cuartos de la casa de Miranda Priestly en The Devil Wears Prada. Foto: Modlin Group.

Vista de la cancha de basketball. Foto: Modlin Group.