¿Pueden encontrar las teclas de piano entre las cebras en este reto visual?

De repente, es necesario despejar la mente y olvidarnos por un momento de las noticias, memes y demás que encontramos en el internet de las cosas. Y no nos referimos a pasar el tiempo escuchando música o ver alguna película/serie en las distintas plataformas de streaming. No, en realidad lo decimos porque a veces es necesario ejercitar un rato la mente y para eso se pintan solos los retos visuales, que ponen a prueba nuestro cerebro y hasta la vista que tanta falta nos hace.

Por acá les hemos traído un montón de estas famosas imágenes que de repente nos ponen en jaque, como esta en donde tienen qué encontrar las manzanas entre varios pajaritos (AQUÍ se lo pueden echar si no lo checaron). Sin embargo, en esta ocasión una vez más queremos ponerlos a prueba y le subiremos un poco al nivel de dificultad buscando las teclas de un piano entre muchísimas cebras, algo bastante complicado –no lo podemos negar– pero que estamos seguros que lo podrán lograr.

¿Están listos para encontrar las teclas de piano en medio de un montón de cebras?

Sabemos que estos animalitos tan increíbles tienen muchas características peculiares, entre ellas sus rayas que hacen que de repente sea muy difícil identificarlas. Pero si a esto les sumamos algo como un piano y que ambos tienen los mismos colores, hacen que solamente los que tienen bien abiertos los ojos y prestan mucha atención, puedan resolver el siguiente reto visual que les traemos, porque el nivel sí es casi legendario y probablemente necesiten lupa para pasar la prueba.

Pero bueno, ya basta de hablar. Es momento de dejar todo lo que tengan de lado, concentrarse unos cuantos minutos y tener lista la vista al tiro porque la necesitarán para resolver este reto visual que solamente los que estén bien atentos tendrán chance de encontrar lo que les estamos pidiendo. Y para hacer las cosas más complicadas, deberán de hallar las teclas del piano en menos de 10 segundos… ¿están preparados? En sus marcas, listos, fuera…

Acá les dejamos la respuesta de este reto visual

Ok, si pasaron un buen rato quebrándose la cabeza buscando las benditas teclas de piano entre tantas cebras y nomás no encontraron nada. Como ya lo comentábamos antes, este reto visual era nivel Dios y aunque teníamos fe, también teníamos muy claro que no todo el mundo podría dar con lo que les pedimos que hallaran. Pa’ pronto, no se sientan mal, que la verdad estaba complicada la cosa, de cualquier manera, no se preocupen que a continuación les dejamos la respuesta.