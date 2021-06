Y a todo esto... ¿Quién es Khaby Lame, el chico senegalés que la rompe en TikTok?

TikTok se ha convertido en un terreno fértil para alcanzar la popularidad a través de todo tipo de temáticas. Ya sea con un desafío viral o una tendencia para pasar el rato, hay usuarios que saben ‘sacarle jugo’ a la plataforma. Sin embargo, hay otros que nos demuestran que no es necesaria una super producción o una rebuscada idea para hacer cosas interesantes. Ese es el caso de Khaby Lame.

Este chico de apenas 21 años reside en Italia, pero sus videos se han viralizado por todo el mundo pues -por decirlo de alguna manera- trollea a otros tiktokers mostrándoles que sus famosos life hacks (o tutoriales para hacer más fáciles la tareas cotidianas) son más complicados de lo que parecen y hasta resultan innecesarios.

¿Qué es lo que hizo famoso a Khaby Lame en TikTok?

Si eres un asiduo usuario de TikTok lo conocerás bien y si eres un memero de hueso colorado, seguro has visto su cara por ahí en algunas de tus redes sociales. Pero en caso de que no sepas quién es o qué hace Khaby Lame, él es un tiktoker nacido en Senegal que lleva un buen rato del 2021 como una de las tendencias más populares de dicha red social.

Y es que en realidad, su contenido no destacada por tener una sobreproducción rimbombante o por ‘subirse al tren’ de algún trending espectacular. Al contrario, lo que hace especial a Khaby es la forma irónica y hasta cómica con la que cuestiona a algunos colegas de TikTok dedicados a mostrar life hacks/trucos de vida que a veces rayan en lo absurdo.

En una de las tantas compilaciones que tiene, por ejemplo, vemos a un usuario quitándole la cáscara con cuchillo a un plátano. Y sí, lo sabemos: ¿Por qué una tarea tan sencilla como esa implicaría utilizar un utensilio de cocina? Pues eso mismo es lo que Khaby Lame cuestiona en sus videos y sin necesidad de palabras.

Nuestro joven protagonista senegalés toma una banana y con sus propias manos -como lo haría cualquier persona- le quita la cáscara para luego mostrarle a la cámara una expresión facial irónica que nos dice “así de fácil”, “así de sencillo es”, “‘¿de verdad deben dificultarse tanto la vida?”. Ese es su sello cómico; el toque de la casa.

Y así pasa con muchos de sus clips (de los que te dejamos una compilación acá abajo) en los cuales lo vemos burlarse sutilmente de estos tutoriales que no son tan prácticos como algunos usuarios pretenden que sean. Pero bueno, ¿Y de donde salió él? Les contamos más abajo.

Del desempleo al éxito en TikTok

Su nombre real es Khabane Lame, tiene 21 años y aunque nació en Senegal, desde muy temprana edad se trasladó con su familia a Italia en busca de mejores oportunidades. Su vida era bastante normal y sencilla hasta hace un más de un año pues, tal como señala The New York Times, trabajaba en una fábrica localizada la ciudad industrial de Chivasso, al norte del aquel país.

Desafortunadamente, en marzo de 2020 perdió su empleo debido a los problemas económicos que la pandemia generó, así que la situación obligó a Khaby Lame a volver al departamento de sus padres. Ellos le insistían en que se aferrara a buscar otro trabajo, pero con todo el asunto del coronavirus encima, la cosa no era fácil.

Fue así como comenzó a pasar el tiempo encerrado en su recámara y como muchos de los internautas, pasó los meses de cuarentena navegando en redes sociales buscando distraerse. A la par de ello, TikTok cobraba fuerza entre los potenciales usuarios del mundo y la oportunidad surgió ahí para el buen Khaby Lame.

Y si bien sus primeras publicaciones tenían algunos subtítulos en italiano, el idioma no fue impedimento para que su contenido se viralizara por el mundo. “Son mi cara y mis expresiones las que hacen reír a la gente… Son un lenguaje global” dijo en una de las varias entrevista que ha dado desde que se hizo tendencia en internet.

“Su contenido casi desacredita o se burla de las tendencias sobreproducidas que se dan en las redes sociales, ya sean trucos para la vida diaria u otras cosas por el estilo”, se lee en un artículo que The Publish Press, medio especializado en creadores de contenido, compartió hace unos meses.

Grandes figuras buscan a Khaby Lame

Como era de esperarse, varios influencers y hasta youtuber se han acercado a él para colaborar. Otros tiktokers también lo quieren en sus videos. Así funciona la industria y eso es finalmente lo que le permite monetizar algo de contenido para sobrevivir. Tan solo para que se den una idea de su popularidad, a la fecha tiene más de 72.5 millones de seguidores y el ascenso no se detiene.

Lejos de la estela de los creadores de contenido, en sus redes sociales es normal verlo interactuar con nada más y nada menos que Mark Zuckerberg, quien no ha dejado pasar la oportunidad para comentarle algún post. Incluso, recientemente se le vio compartiendo un rato con el legendario ex futbolista italiano Alessandro Del Piero, pues es bastante apasionado del fútbol.

Y es que nos guste o no, resulta genial ver a un chico como Khaby Lame, a una persona como cualquiera de nosotros, romperla en TikTok o cualquier otra red social sin la necesidad de hacer desafíos imposibles u otro tipo de exagerados métodos para volverse viral. Y sí, cada quien es libre de hacerlo a su manera, pero es refrescante ver cómo alguien, con algo de ingenio y un agudo sentido de la ironía, nos hace pasar un buen rato.