¡Ya está aquí la emocionante exhibición que tienes que vivir! Raul Urias te invita a soltar la máscara, romper el ego y llenar el alma con INFINITE HUMAN en un entorno digno de su arte: INDUSTRY One.

Esta galería libre de comisiones, ubicada en Portland, Oregón, es un espacio de ensueño para los artistas que no portan pipa y bombín, sino aquellos emergentes que se guían por la autenticidad de un arte inclusivo y sin barreras. ¡Prepárate para una experiencia cósmica!

¿Quién es Raul Urias?

Si de nombre no te suena, de vista tal vez sí. Raul Urias es el hombre detrás de las ilustraciones más coloridas, creativas, llenas de formas y texturas que vemos en grandes marcas de renombre internacional.

Raul Urias creó el arte para la campaña Siempre Familia de Nike. ¿Qué tal el doodle de Google para honrar al mexicano experto en lengua náhuatl, Librado Silva Galeana? Sí, ¡salió de sus manitas!

También es creador de dos pósteres para contenidos de Disney: Coco y El Show de los Muppets. ¿Y del lado musical? Raul Urias se aventó el cartel oficial del festival Bonnaroo de 2022. Además, diseñó una chamarra con todo el flow para Daddy Yankee.

La lista sigue y sigue con diseños para Tequila Herradura, Spotify, Apple, ESPN, Airbnb, Adidas y muchas marcas más. ¡AQUÍ puedes checar más de su trabajo! Ahora sí, la siguiente pregunta: ¿Quién es Raul Urias, el humano?

Raul Urias: un mexicano embelleciendo el mundo

Raul Urias nació en Chihuahua, México, aunque actualmente reside en la Ciudad de México. Desde pequeño le ganaba la curiosidad por entender cómo funcionaba el mundo. Entonces, dibujar fue la mejor forma que encontró para abstraer la realidad e interpretarla a su manera.

Inspirado por los cómics que tanto disfrutó en la infancia, creó un lenguaje propio; ilustraciones, dibujos, pintura y hasta esculturas que lo convirtieron en Raul Urias, un destacado artista visual. ¡Aplausos para el paisano!

El estilo artístico que lo caracteriza incluye un campechaneo de elementos de la corriente Art Nouveau y los principios del diseño clásico. ¿El toque extra? No le teme a usar diversas técnicas; desde serigrafía hasta el arte digital.

Ahora presenta INFINITE HUMAN, una exhibición que lo lleva por un emocionante viaje a Portland. ¿Te vas a lanzar?

INFINITE HUMAN: ¡El arte mexa llega a Portland!

Raul Urias aterrizó desde la capital mexicana con un poderoso combo 2×1 en INDUSTRY One. Las colecciones ÁRIDA y MÍSTICA MONUMENTAL contarán una bella historia sobre la existencia humana tal y como la percibe el artista.

ÁRIDA es un tributo al hogar de Raul Urias; un viaje poético por Chihuahua y las raíces que forman su identidad. El encanto del paisaje al norte de México, la herencia cultural y cada centímetro de tierra que abrazó semillas para brotar en un sueño.

MÍSTICA MONUMENTAL, por su parte, se inclina a lo etéreo. Piezas que apuntan directito al corazón de nuestro niño interior y que celebran el mero hecho de existir como el centro de nuestro propio universo.

Así, INFINITE HUMAN de Raul Urias plasma obras originales pintadas a mano, “despojándose de pretensiones y alimentando el alma”, asegura Oved Valadez, cofundador y director creativo ejecutivo de INDUSTRY One. ¿Será?

¿Dónde, cómo y cuándo visitar INFINITE HUMAN?

La exposición de Raul Urias estará disponible del 24 de abril al 29 de mayo de 2024. Los horarios son de lunes a viernes, desde las 9:00am hasta las 5:00pm, en INDUSTRY One. Apúntale para que no lo olvides: 415 SW 10th Ave., Portland, OR.

Aunque no cobran por entrar, existe una amable invitación para el publico que pueda y quiera donar alguna cantidad de buena voluntad al arte. ¡Quizá ayude a encontrar al siguiente Raul Urias que brille en el mundo artístico!

