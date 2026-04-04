Remedios Varo regresa al Museo de Arte Moderno

Lo que necesitas saber: La obra de Remedios Varo está de vuelta en el MAM con una exposición muy especial que nos permite adentrarnos en su imaginación y su proceso creativo.

La pintora Remedios Varo es una de las máximas representantes del surrealismo. El Museo de Arte Moderno (MAM) inauguró recientemente Habitantes de lo insólito, una exposición que recopila no solo pinturas de esta artista emblemática, sino también cuadernos de trabajo, bocetos, fotos y anotaciones sobre su proceso creativo, entre otros objetos personales.

La obra de la pintora es sorprendente./Imagen Remedios Varo Facebook

Esta muestra inaugurada el pasado 19 de marzo estará hasta el 5 de julio de 2026 y es una de las mejores y más esperadas de la temporada. El arte de Remedios Varo es inquietante y cada una de sus obras, entre pinturas, esculturas y otras expresiones artísticas, parecen tomadas de un mundo de ensueño que resulta fascinante.

Remedios Varo marcó la historia del arte en Mëxico y el mundo./Imagen Museo de Arte Moderno de México Facebook

Con esta exposición podremos profundizar en el arte de la pintora, cómo es que planeaba sus diferentes piezas y mundos imaginarios encargados de cautivar al observador. Así, podremos conocer el pensamiento y la forma en que creaba sus escenarios y personajes arquetípicos que habitan un lugar entre la imaginación, el arte y la poesía.

Una colección muy poco conocida

El Museo de Arte Moderno del Bosque de Chapultepec ya ha presentado la obra de Remedios Varo en otras ocasiones, pero esta vez, se trata de una muestra muy particular en la que podremos conocer más sobre su vida y los diferentes procesos para la elaboración de su arte que hoy sigue tan vigente como cuando fue creado, además de poder admirar algunas de sus piezas icónicas.

Una muestra para profundizar en la obra de la pintora./Imagen Museo de Arte Moderno de México Facebook

Remedios Varo se adentró en sus sueños y los trajo al plano de la realidad para que podamos contemplarlos. Entre otros objetos interesantes, se muestran algunos libros de su colección que seguramente la inspiraron para desarrollar su obra, reconocida hoy en todo el mundo.

La muestra reúne cerca de 90 piezas entre pinturas, fotografías, bocetos y objetos personales pertenecientes al Fondo Artístico Remedios Varo, algunos de ellos no habían sido expuestos anteriormente.

Remedios Varo está de vuelta en el MAM./Imagen Museo de Arte Moderno de México Facebook

Esta expo es una invitación para sumergirse en el universo místico, científico y surreal de la artista nacida en España y establecida en México. Está dirigida a todo el público y seguramente nos ayudará a descifrar algunos de los misterios que giran alrededor de la obra impactante de la pintora que es una figura entrañable para nuestro país.

Un viaje por la imaginación de Remedios Varo

La muestra está dividida en tres núcleos temáticos y cada uno representa un tipo de personajes dentro de la obra de la artista. En el primero, titulado Nómadas en el exilio, tenemos personajes transportados en vehículos irreales a través de escenarios arcaicos en un viaje de autodescubrimiento y escapando de entornos opresivos.

Una de las máximas exponentes del movimiento surrealista./Imagen Remedios Varo Facebook

El segundo núcleo lleva el título de Seres iniciáticos y ahí tenemos personajes en estado de transformación envueltos por el esoterismo, la ciencia, la fantasía y la simbología del tarot, todos ellos habitando escenarios imposibles donde no es raro que otros seres extraños hagan su aparición a través de las paredes.

Lo fantástico y lo extraño están presentes en el arte de la pintora./Imagen Remedios Varo Facebook

Anatomías fantásticas es la tercera parte de la exposición y presenta esos seres creados por Remedios Varo que, junto con sus características humanas, presentan formas zoomórficas de aves, felinos y otras criaturas que la pintora consideraba como sagradas y guías espirituales.

Otras actividades

Otra propuesta interesante de Remedios Varo. Habitantes de lo insólito es la invitación a que los visitantes escriban una carta dirigida a la artista como parte de un ejercicio catártico que ella misma hacía tanto en cartas como en recetas y sueños que pasaba al papel.

El MAM celebra la obra de Remedios Varo./Imagen Museo de Arte Moderno de México Facebook

Además, el MAM destinará esta época vacacional al mundo de la artista y entre otras actividades, realizará lecturas de los libros de su biblioteca particular y otros textos en los que se inspiró para realizar su obra.