¿Un reto visual de Pokémon? Ufff, pero claro que sí. Y sí, se ve divertido, pero no está nada sencillito, así que prepárense y rífense como los grandes. ¿Pueden encontrar los tres plátanos entre todos los Pikachus?

Aquí el reto visual de Pokémon

La imagen del reto visual Pokémon que les traemos ahora, la compartió recientemente Gergely Dudás, el reconocido ilustrador de Hungría a quien ya muchos conocen bajo el nombre de Dudolf (aquí pueden seguir su trabajo completito).

Como ya les dijimos, deben encontrar tres plátanos entre el montón de Pikachus de la imagen. Y para ponerle emoción, intenten conseguir el objetivo en menos de 1 minuto (la verdad es que está denso el desafío, así que siéntanse libres de ponerle el tiempo que quieran al reloj). Rífense y si no, abajito les dejamos la solución.

Aquí el reto visual de los Pikachus. Foto: Dudolf (vía Facebook)

Aquí la solución del reto visual

Se los dijimos… Este reto visual de Pokémon no estaba para nada fácil. Pero no se agüiten; vuélvanlo a intentar con más calmita. Si nomás no se puede y ya se desesperaron, acá abajo les dejamos la solución.

Y bueno, si les laten este tipo de retos, por aquí les dejamos varios de los que hemos compartido antes con ustedes. No olviden seguir a Dudolf en sus redes para que vean su trabajo muy rifado y pues nos vemos luego en el siguiente reto.

La solución del reto visual. Foto: Dudolf (vía YouTube).

Te puede interesar