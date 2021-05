No estamos llorando: Repartidor se encariña con perrito callejero y termina adoptándolo

¿A quién no le gustan las historias de doggos? Es muy frecuente que estos bellos animalitos nos regalen momentos espectaculares que para nuestra fortuna, aparecen en el internet de las cosas para alegrarnos el día. Pero en esta ocasión les tenemos un caso que sin duda los conmoverá hasta los huesos, pues luego de compartir y pasar tiempo con un perrito callejero, un repartidor decidió que lo mejor era adoptarlo y así, darle una nueva y amorosa vida.

Hace unos días este par de amigos se hicieron virales y gracias a la publicación en Facebook de la página Lomunidad, conocemos qué fue lo que pasó entre ellos. No tenemos los nombres de los protagonistas ni tampoco sabemos de dónde son originarios, pero le robaron el corazón a millones de personas porque de un momento a otro, el lomito pasó de estar dando vueltas en las calles y sin nada qué comer, a tener un hogar donde lo querrán mucho.

También puedes leer: ¡RIFADO! POLICÍA SALVA A UN PERRITO QUE SE AHOGABA EN UN CANAL DE SINALOA

La historia del perrito y el repartidor

Según lo que comenta esta página, un repartidor anda trabajando por las calles cuando en un semáforo, un perrito se acercó a él. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, el peludo solamente quería que este chico le diera un poco de cariño, así que sin dudarlo ni un momento, le empezó a hacer cariños. La cosa paró ahí, aunque nadie contaba con que esta historia tendría un plot twist digno de cualquier película de Hollywood.

Después de este momento tan tierno, el joven no podía olvidar al doggo que se encontró justo en el momento en que esperaba a que se pusiera la luz verde. Es por eso que luego de pensarlo, salió a buscarlo justo al lugar en el que lo había visto y aunque al principio no daba con él, al paso de unos minutos lo vió y no dudó ni un segundo en acercarse. Afortunadamente el lomito no tuvo miedo y sin más, lo adoptó y se lo llevó directo hacia su nueva casa.

Por supuesto que este caso anduvo dando vueltas por las benditas redes sociales, donde muchas personas terminaron con la lágrima de cocodrilo y como era de esperarse, el repartidor se ganó el respeto y los aplausos de millones de personas. No cabe duda de que aún siguen existiendo más personas buenas que deciden adoptar a todos esos perritos que están en la calle, pues se merecen tener un hogar, comida y sobre todo, muchísimo amor y cariño.