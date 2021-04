Fotos: Captura de Facebook (SSP Yucatán). ¡Héroes sin capa! Rescatan a perrita que se ahogaba en el mar de Yucatán April 26th, 8:33pm April 26th, 8:38pm Andrés Vilchis Mientras Tanto

Un bombero puede ser un héroe en muchos sentidos. Y aunque regularmente asociamos su labor a apagar incendios, lo cierto es que muchos de estos profesionales siempre están preparados para cualquier emergencia, como rescatar uno que otro animalito que se encuentre en peligro, tal como pasó con esta perrita de la que te hablamos en esta ocasión.

En Yucatán, un equipo de estos heroicos servidores públicos salvó a una canina que estaba luchando por mantenerse a flote en pleno mar abierto. Por fortuna, la cachorra se encuentra ahora con su familia y no le sucedió nada grave a pesar del buen rato que anduvo en el agua.

Foto: Captura de Facebook (SSP Yucatán).

Rescatan a una perrita que se ahogaba en el mar de Yucatán

En los recientes días, se viralizó el rescate que miembros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán hicieron cuando encontraron a una perrita nadando a 300 metros de la costa donde se ubica el muelle fiscal de Progreso.

De acuerdo con el comunicado en redes sociales que hizo dicha organización, tripulantes de la embarcación Defender 1873 del Cuerpo de Bomberos se encontraban haciendo un recorrido rutinario de vigilancia, momento justo en el que se dieron cuenta que la animalita se mantenía a flote muy lejos de la orilla más próxima.

No se sabe cuánto tiempo tenía esta cachorra nadando, pero muy posiblemente el desenlace no hubiera sido bueno si este equipo de emergencia no hubiera pasado por el lugar para recogerla. A continuación, el video del rescate que compartió la SSP de Yucatán.

También puedes leer: AWWW: ASÍ SALVÓ UNA PERRITA A SU AMIGO DE AHOGARSE EN UNA PISCINA

Un final feliz

La perrita fue trasladada a la base policial de Yucalpetén para resguardarla, checar que no tuviera heridas o alguna complicación de salud e intentar localizar a sus dueños. ¿Y qué creen? ¡Se logró! Nuevamente en sus redes sociales, la SSP de Yucatán reveló que pudieron contactar a su familia.

Esta hermosa canina responde al nombre de ‘Wera’ y tienen nueve años de edad. Al parecer, ella había corrido hacia la costa asustada ya que algunas personas estaban explotando ‘bombitas’ y otro tipo de cohetes cerca de su casa (lo que faltaba). Una vez que llegó al agua, la corriente la arrastró mar adentro.

Pero lo mejor es que la perrita ya se encuentra en casa con sus dueños luego de que la recogieron en la base marítima de los bomberos. Una historia de héroes sin capa para alegrarle el día a cualquiera.