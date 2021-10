¡Eso! 2 restaurantes mexicanos aparecen entre los 50 mejores del mundo en 2021

A estas alturas, ¿habrá alguien que ponga en tela de juicio el valor e importancia de la gastronomía mexicana? Tanto glotones amateur como profesionales en la materia de todo el mundo, han alabado los platillos, sabores y texturas que solamente se pueden probar en México. Y eso se puede ver en los reconocimientos que han recibido varios restaurantes de nuestro país, que casi siempre aparecen entre los mejores de este planeta.

Como ya es una tradición, The World’s 50 Best Restaurants publicó su lista con los mejores sitios para comer a nivel mundial, avalada por un montón de expertos de la industria gastronómica. Y es que no solo evalúan el sabor de la comida –que por supuesto, es muy importante–, también se enfocan en otros aspectos como el concepto y ambiente del lugar, la atención y calidez del personal, la innovación y la variedad de platillos. Todo cuenta.

Una vez más, los restaurantes mexicanos están entre los mejores del mundo

Hace algunos días les contamos que dos restaurantes mexicanos mexicanos entraron en la primer parte de los 100 mejores de todo el mundo (POR ACÁ pueden checar cuáles son). Sin embargo, ahora se suman un par más que llevan un buen rato en los mejores puestos de este listado, en el top 50 de la cocina internacional y a decir verdad, nos pone contentos saber que la gastronomía de nuestro país está recibiendo esta clase de reconocimientos, porque se lo merece.

Es por eso que a continuación les contaremos sobre los sitios que tuvieron este 2021 los lugares de honor en la lista de 50 Best World’s Restaurants, así como las razones por las cuales decidieron acomodarlos en estos puestos. Y quién sabe, quizá en una de esas y si ustedes son de paladar muy fino, se animen a visitar estos sitios donde además de comer rico y como si no hubiera un mañana, tendrán chance de checar un poco de lo que se está haciendo en la cocina mexicana contemporánea.

No. 27 – Quintonil/CDMX

Es casi normal ver a Quintonil en los 50 mejores restaurantes del mundo. Sin embargo, no está de más recordar el enorme trabajo que han hecho Alejandra Flores y Jorge Vallejo, desde 2015 hasta la fecha, para mantenerse dentro de los primeros lugares en el listado de The 50 Best World’s Restaurants. Sobre su cocina, los expertos destacan que para vivir la experiencia completa de este restaurante, hay que elegir el menú de degustación:

“Desde la cola de res en recado negro con puré de almendras y cebolla morada, hasta el mole al estilo de Atocpan con verduras orgánicas y pan de masa madre, hay una muestra de muchas de las cosas que hacen que la cocina mexicana sea tan única”, señalan sobre Quintonil”.

No. 9 – Pujol/CDMX

Pujol es otro de los restaurantes mexicanos que no pueden faltar en la lista de The 50 World’s Best Restaurants. Enrique Olvera abrió este sitio en el 2000 y con el paso del tiempo, su cocina está transformándose, innovando con platillos y propuestas gastronómicas, pero conservando las raíces de nuestro país a la hora de utilizar los distintos ingredientes y técnicas. Los especialistas en la materia dijeron lo siguiente sobre este restaurante:

“Pujol ofrece un variado menú de degustación de siete platos que tiene una increíble pegada. Aunque la selección cambia según la temporada, el emblemático Mole Madre, Mole Nuevo – dos pilares concéntricos de la preparación tradicional mexicana, uno de los cuales se envejece durante 2.500 días– es una característica estable, junto con un plato humeante de maíz tierno con mayonesa de hormiga chicatana”.