¡Bravo! 2 restaurantes mexicanos entran en la primera parte de los 100 mejores del mundo

Dentro del mundo culinario, hay lugares espectaculares que merecen todo el reconocimiento posible. Y la verdad es que [email protected] como personas con buen diente, agradecemos saber que hay sitios espectaculares en los cuales podemos probar toda clase de sabores, sobre todo si están en nuestro propio país. Y de eso justo queremos contarles en esta ocasión, pues un par de restaurantes de México están dentro de los mejores de todo el mundo.

Como cada año, The World’s 50 Best Restaurants publica la primera parte de su lista con los mejores sitios del planeta para comer como si no hubiera un mañana, apoyados por la opinión de un montón de expertos de la industria gastronómica. Además de calificar los platillos –que por supuesto, es muy importante–, también checan otros detalles que no tienen que ver tanto con la cocina, como la calidez del servicio, la innovación, el ambiente y mucho más.

México entró a la primera parte de la lista de los 100 mejores restaurantes del mundo

Y sí, ya se nos está haciendo costumbre ver a México dentro de los 100 mejores restaurantes del mundo, porque en este 2021 también reconocieron a varios lugares de nuestro país y otros más de Latinoamérica. Pero sin duda, queremos enfocarnos en los mexicanos que la rompieron en este listado tan importante, el cual demuestra una vez más que la gastronomía que tenemos sigue siendo aclamada en todas partes.

Es por eso que acá les contaremos cuáles son los restaurantes que entraron a la primera ronda de la lista, lo que The World’s 50 Best dijo sobre ellos y hasta sus direcciones para vayan, le entren a las experiencias que ofrecen, coman como reyes y comprueben ustedes [email protected] por qué algunos de los expertos de la cocina mundial consideran que en el planeta no hay algo que se les parezca, ¿están [email protected]? Vamos con este lugares deliciosos.

No. 68 – Alcalde/Guadalajara

Empecemos por presentarles Alcalde, el restaurante del chef Francisco ‘Paco Ruano’. Sobre este lugar, The World’s 50 Best escribió que: “Su cocina mexicana moderna y realista se traduce en el plato en muchas manifestaciones vibrantes, pero quizá la mejor muestra sea su ensalada de nopal con sorbete de mango y chile habanero, o el lechó con mole. El mezcal y el tequila complementan los platos estrella, que son muchos”.

Dirección: Av. México 2903, Vallarta Nte, Guadalajara, 44690

No. 55 – Sud777/CDMX

Por varios años, Sud 777 del chef Eduardo Nuñez ha aparecido en la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina, pero ahora por fin entró dentro de los 100 mejores del mundo. The World’s 50 Best destacó de este lugar: “Sus platos son una oda al color y la emoción de la cocina mexicana (…) El gigantesco menú de degustación de 16 pasos está definido por los productos que se ofrecen en cada temporada, lo que significa que es poco probable que los comensales tengan la misma experiencia dos veces”.

Dirección: Boulevard de la Luz 777, Jardines del Pedregal, Ciudad de México, 1900