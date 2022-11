Suena algo lógico, pero nunca faltan los que le quieren jugar al vivo. Tal cual nos lo comprobaron siete estudiantes de una escuela ubicada en Veracruz, quienes terminaron intoxicados y en el hospital luego de realizar un reto viral de TikTok que involucra pastillas de Clonazepam. Sí, leyeron bien.

Seis hombres y una mujer, estudiantes del Ilustre Instituto Veracruzano (IIV), fueron llevados al servicio médico de dicha escuela luego de que maestros ubicaran a dos de ellos con los ojos rojos y varias pastillas de Clonazepam en la mochila.

Foto: Getty Images

Siete estudiantes de Veracruz resultaron intoxicados con Clonazepam

Total que las autoridades de la escuela comenzaron a hacer un chequeo en los demás estudiantes y encontraron a otros 5 que tenían los mismos síntomas. Al parecer todos participaron en un reto viral de TikTok que sobrepasa los límites de la idiotez.

Como bien sabrán –y si no pues acá les contamos–, este medicamento se utiliza para controlar ciertos tipos de convulsiones, aliviar los ataques de pánico, ansiedad, e incluso en ocasiones como parte del tratamiento para la depresión .

Foto: Pexels

El medicamento no se debería consumir si no ha sido recetado

Debido a que su efecto es de relajación, pues provoca sueño, mareo, alteraciones en la vista y disminuye la capacidad de reacción, no se recomienda manejar después de tomarlo y por supuesto, no exceder la dosis recomendada por el doctor.

Por la misma razón el Clonazepam es un medicamento que se vende sólo con receta médica. Sin embargo, vemos que eso no fue impedimento para que los jóvenes de la escuela veracruzana las obtuvieran e hicieran el llamado ‘Reto Clonazepam’ de TikTok.

Así que piénsenlo dos veces antes de hacer el ‘Reto Clonazepam’

Este reto, por si aún no lo conocen, consiste en ingerir varias pastillas de Clonazepam y después aguantar el sueño que causan. El ‘ganador’ es el que logre quedar despierto al final, y vaya que no habíamos escuchado algo tan tonto en varios meses.

Al final y afortunadamente a estos jovencitos no les pasó nada, peeero sí les recordamos que su uso puede causar dependencia y otros efectos secundarios. Así que no les recomendamos usarlo si no lo necesitan y si sí, respetar las dosis y todo lo que su médico recomiende.