¿Puedes encontrar a la mariposa escondida entre los girasoles en este reto visual?

¡Qué onda! ¿Cómo andan? Esperemos que preparados porque como siempre, les traemos un reto visual de esos que no vienen nada facilitos. Y no estamos bromeando porque para este van a tener que ponerse bien vivos con los detalles; andar bien atentos a todo pues.

La misión es encontrar a una pequeña -pequeñísima- mariposa que se ha escondido en entre un campo de girasoles. Ahora sí, agárrense, prepárense y éntrenle al desafío que les tenemos acá en la nota…. a ver si es cierto que se rifan.

Encuentra a la pequeña mariposa en el campo de girasoles

Es hora de entrarle a un nuevo reto visual y como seguro ya saben, acá en Sopitas.com siempre les traemos unos bastante buenos para pasar el rato -y quebrarse tantito la cabeza-. De nuevo, retomamos una imagen del ya conocido ilustrador húngaro Gergely Dudás alias “Dudolf” que segurito los entretendrá.

Como ya mencionamos, el desafío de ahora consta de encontrar a una pequeña mariposa amarilla que está escondida en un campo de girasoles. Y la verdad, es que está bien camuflajeada. El asunto no está nada sencillo, pero debemos ponerle emoción, así que intenten resolverlo en 35 segundos. ¡A darle!

Aquí la solución al reto visual de la mariposa

Les dijimos que no estaba para nada facilito. Si ya andan por acá, es porque ya lograron completo el reto visual… ¿O no? Si todavía no le hallan, échenle de nuevo que la segunda es la vencida. Ya si de plano no se pudo, a continuación les mostramos la solución al reto de la mariposa.

Acá les dejamos la respuesta ¡Nos vemos en el próximo reto visual!