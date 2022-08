Oh, sí… Llegó el momento de entrarle a un nuevo reto visual porque pues no todo en internet son memes y Tiktoks. Como siempre, les traemos uno que no está nada ‘papita’ ahí para que se entretengan un rato y se rifen como los grandes.

¿Pueden encontrar a un panda con carita triste en la imagen que les mostramos más abajo? ¿Sí creen armarla? ¡Eso!… entonces, vayamos al reto.

Así todos con el reto visual. Foto: Especial.

Encuentra al panda con la carita triste

Seguro que muchos no lo van a creer, pero habemos muchos que nos late buscar en internet uno que otro reto visual para pasar el rato. Y es que siempre encontramos dos que tres que de verdad nos ponen a prueba… claro, el que les traemos ahora no es la excepción.

Nos echamos un clavado en los confines del internet (bueno, la neta en Pinterest jeje) y encontramos uno que los mantendrá bien picados; uno que neta está para quebrarse la cabeza un rato. Pero sabemos que nuestros lectores son unos rifados y no se rajan.

Bueno, ya se la saben, la cosa es encontrar al panda con la cara triste entre los demás panditas. ¿Le ponemos emoción? Intenten hacerlo en un tiempo definido. Como el asunto no está facilito, pónganle al reloj unos 30 segundos. ¡Van!

Imagen del reto. Foto: vía Pinterest.

Va la solución al reto visual de los pandas

Qué hubo… Les dijimos que el reto visual de los panditas no iba a estar nada fácil. Si no pudieron a la primera (nosotros también nos tardamos un rato la verdad) échenle de nuevo; no se desanimen.

Si ya de plano no se pudo, tranquis que acá abajito va la solución al desafío. Recuerden que si les laten estos retos, POR ACÁ tenemos otros que hemos traído a nuestras redes anteriormente.

¡Nos vemos en el próximo reto visual!

La solución al reto de los panditas. Foto: vía Pinterest.