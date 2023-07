Porque no todo lo que uno en internet son memes o videos virales… De repente, está cool entrarle a algún reto visual para pasar el rato y hoy les traemos uno bastante entretenido que los dejará bien entrados mientras lo resuelven.

Como ya lo leyeron arriba, el objetivo en esta ocasión es encontrar cuatro palomas entre la parvada de cacatúas. Sí, se ve medio complicado, pero estamos seguros que se van a rifar como los grandes.

Encuentra a las 4 palomas en este reto visual

El reto visual que les traemos ahora lo creó el reconocido ilustrador húngaro Gergely Dudás, a quien varios de ustedes ubican mejor como el buen Dudolf. Y de nuevo, él se rifó un desafío muy entretenido, pero nada facilito.

¿Pueden encontrar a las cuatro palomas entre las cacatúas? Seguro que sí. Y para ponerle emoción al asunto, ¿qué les parece si intentan completar el reto en menos de 40 segundos? Venga, éntrenle sin miedo.

Reto de las palomas. Foto: Dudolf.

Aquí está la solución del reto

¿Qué tal les fue con el reto visual de las palomas y las cacatúas? Les dijimos que no estaba nada sencillito. Si no lo lograron, venga, no se desanimen… Vuélvanlo a intentar y si quieren, pónganle más tiempo al cronómetro.

O ya si de plano se rinden, aquí abajito les dejamos la solución del desafío. Si les gustó, no olviden pasarlo a sus amigos, familia, el novio, la novia… A quien quieran pues. Y si quieren checar más retos visuales como este, aquí les dejamos otros que les hemos traído antes.

Solución al reto visual. Foto: Dudolf.