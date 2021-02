Con todo el asunto de la pandemia y la cuarentena que aún no tienen para cuando relajarse, seguro que varios de ustedes, queridas lectoras y lectores, buscan cómo pasar el rato. Lo sabemos y los entendemos: a veces andar en redes sociales viendo memes ya no es tan divertido (solo a veces). Por eso es que hoy le traemos un entretenido reto visual para ejercitar la mente.

Ya en ocasiones anteriores les hemos mostrado interesantes juegos de este estilo, quizzes y todo tipo cosillas hechas para romper la rutina. Sin embargo, este viene un poquito más complicado para que pongan a prueba su agilidad visual, mental y más. ¿Le entran o se echan para atrás?

¿Listos para el reto? Encuentren a la rana

Este reto visual ya tiene sus añitos circulando en internet y sin duda se ha vuelto bastante popular. La imagen fue originalmente compartida allá en el no tan lejano 2018 por Gergely Dudás, un reconocido ilustrador húngaro que los internautas recuerdan más por el nombre de Dudolf.

Si eres un fanático de hueso colorado de Where’s Waldo? y te gusta ese tipo de desafíos para encontrar personas u objetos en los lugares más recónditos, estás en el artículo indicado. Hoy deberás hallar a una escurridiza rana que se oculta entre la maleza de color verde, morada y amarilla. Es más, pongámosle algo de dificultad: ¿Qué te parece intentarlo en 25 segundos? ¡A darle!

¿Se rindieron? Ahí les va la solución del reto visual

Estuvo complicado, ¿verdad? Tranquilos, tranquilos… Sabemos que el reto de la rana no era cosa fácil y que hallar a un anfibio tan pequeño entre un montón de hojas, pues no estaba nada sencillito. Síguelo intentando ahora sin límite de tiempo. Dale con calma y si no, te mostramos la respuesta.

Bueno, ya que andamos por acá, no desesperen. El secreto para encontrar a la sonriente rana es fijarse detenidamente en el lado derecho de la imagen. Ahí la verán, por encima de una hoja morada y en medio de dos verdes. Como dijimos, es un animal bastante escurridizo. No olvides pasarle este reto visual a tus amigos, familia, la gente del trabajo, a tu jefe para que se relaje y a quien tú quieras. A continuación te mostramos la respuesta.