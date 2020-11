¿Un zubat? El caso de la revista científica que ligó al COVID-19 con un Pokémon

¿Entonces sí fue un murciélago? En los últimos meses la comunidad científica ha trabajado arduamente para investigar todo lo que tenga que ver con la enfermedad del coronavirus SARS-CoV-2, una que desató la pandemia mundial más grave que la humanidad ha vivido en los últimos 100 años.

Ha sido gracias a las publicaciones científicas, realizadas por diversas instituciones a nivel mundial, que hemos conocido más aspectos acerca del COVID-19, tales como las temperaturas en las que sobrevive, los efectos que tiene en el cuerpo humano, la manera en la que se transmite y hasta los medicamentos que pueden ayudar a combatirla en lo que llega una vacuna.

Un investigador decidió probar cómo algunas revistas científicas publican cosas falsas

Sin embargo, en los últimos meses también hemos sido testigos del mar de desinformación generado en torno al coronavirus. Uno que ha traído teorías conspirativas y otros datos erróneos que dan más chamba a los expertos, pues son ellos quienes dedican a desmentir la información que muchas veces parece real gracias a los portales que la difunden.

De eso se percató el investigador Mattan Schlomi, quien decidió jugarle una broma a la revista American Journal of Biomedical Science and Research, para comprobar dos cosas: la primera, que la publicación no verifica lo que publica y sube a su plataforma cualquier cosa con tal de ganar dinero. Y la segunda, lo peligrosas que pueden ser las fake news en el contexto del coronavirus.

Y lo hizo con ayuda del universo de Pokémon y Batman

Schlomi, profesor de la Universidad Nacional de Taiwán, creó un artículo científico llamado “Brote de Covid-19 en Cyllage City está vinculado al consumo de Zubat”, en donde indicaba que la propagación del virus en dicha ciudad (que pertenece al mundo de Pókemon) era gracias al consumo de sopa de Zubat.

El estudio dice que fue realizado por Mattan Schlomi en conjunto con la enfermera Joy, Gregory House (de la serie ‘Dr. House’), y el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Gotham, la ciudad donde vive el mismísimo Batman.

Todos se dieron cuenta de que era una broma (menos la revista)

Al leer eso podemos deducir que todo se trata de una broma, sin embargo, los encargados del American Journal of Biomedical Science and Research no lo vieron así, pues el estudio se publicó en la revista sin tener una revisión por parte del equipo.

Aunque el investigador le tiró al portal diciendo que sus integrantes no revisaban nada y no hacían el mínimo esfuerzo para mantener su credibilidad, la editora de la revista le escribió a Mattan para decirle que su artículo había tenido una gran aceptación y sería publicado. Así lo aseguró el profesor en una columna de opinión.

Pero algunas personas tomaron el estudio de Pokémon como referencia

Al final el estudio sobre la sopita de Zubat (pokémon tipo veneno/volador que se asemeja a un murciélago) fue publicado y le trajo diversas críticas y burlas a la revista. Pero además de eso, confirmó la segunda teoría de Schlomi acerca de la peligrosidad de publicar información falsa o no verificada, pues alguien más la puede tomar y se crea una cadena de fake news.

El investigador europeo Marzouk Lajili utilizó la publicación de los Zubat y el COVID-19 para uno de sus recientes artículos, titulado ‘Los múltiples efectos del brote de COVID-19’ y donde Lajili afirma que el coronavirus fue una enfermedad creada por humanos y que el equipo de Schlomi fue el primero en detectarlo gracias al Zubat.