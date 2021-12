¡Rifados! Modelo Noche Especial usará sus camiones para reunir a quienes no pueden ver a sus familiares

El año pasado no fue fácil. Se nos hacía increíble que no pudiéramos estar cerca de nuestros seres queridos en tiempos tan inciertos, donde ellas y ellos son nuestro refugio y consuelo. Esto aún no termina, pero ya podemos reunirnos (los necesarios) con precauciones y así disfrutar estas fiestas con nuestros más cercanos.

Pero, ¿te imaginas que después de todo este tiempo no alcances a reunirte con tus seres queridos? A alguien se le ocurrió la genial idea de darle un aventón a aquellos a quienes las circunstancias les está jugando chueco y acá te contamos.

Modelo Noche Especial te lleva con tus seres queridos

Cerveza Modelo Noche Especial sabe que estas fiestas son importantes, no solo por la temporada sino también por todo lo que hemos pasado, por ello decidió ayudar a todas las personas que no pudieron conseguir boletos para viajar en las fiestas y se puso guapa ofreciendo su flota de camiones para que nadie se quede sin reencontrarse con su familia.

¡Ajá! Aprovechando su flota de camiones que recorre todo el país, Modelo Noche Especial va a darle la posibilidad a mucha gente de echarse el viaje junto al conductor, para poder reencontrarse con los suyos por aquello de que los boletos de avión y autobuses están difíciles de conseguir en estas fechas.

César Alcántara, Brand Manager de Cerveza Modelo, nos compartió que Modelo Noche Especial es una cerveza edición limitada que sólo se toma en esta época tan especial del año y justamente por eso, la marca se puso las pilas para que la gente tuviera una celebración especial junto a los suyos, a pesar de los imprevistos.

Cómo, cuándo y dónde aplica este aventón

Si ya te estás preguntando cómo es que funciona esto del aventón, ahí te va: esta promoción está vigente hasta el 17 de diciembre y puedes participar registrándote en el sitio: https://nocheespecial.mx/ y compartiendo esas historias que nos llegan a todos directo al cora. ¡Vas!