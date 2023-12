Fíjate, Paty: Lo que se sabe del supuesto compromiso entre Robert Pattinson y Suki Waterhouse

Lo que necesitas saber: Suki Waterhouse y Robert Pattinson estarían comprometidos. O al menos esos son los rumores que se desataron luego de que la modelo fuera vista usando un anillo.

Un aplauso para esta pareja que está enamoradaaaa…. Eso es lo único que se nos viene a la mente cuando pensamos en Robert Pattinson y Suki Waterhouse, pareja que parece ya está lista para dar otro paso importante en su relación: la de matrimoniarse.

Como bien saben, el actor británico y la modelo y cantante de la misma nacionalidad han estado saliendo desde el 2018. Si bien ambos han mantenido su relación con un perfil bajo, en ciertas ocasiones su romance ha dado de qué hablar.

Robert Pattinson y Suki Waterhouse. Foto: Getty Images

Suki Waterhouse y Robert Pattinson ya desataron rumores de un compromiso

Desde su aparición en un desfile de Dior en Egipto, por allá del 2022, hasta el anuncio de su embarazo que Suki Waterhouse hizo en la edición de este año del Corona Capital, la historia de amor entre Robert y Suki ha enamorado a miles.

Y todo parece indicar que la parejita va en serio con su noviazgo. No sólo porque ambos esperan a su primer hijo, sino también porque ya corren rumores de que la pareja se comprometió y pronto van a casarse. Al menos eso dicen quienes ya vieron el anillo que Suki Waterhouse lleva puesto.

La modelo y el actor comenzaron a salir desde el 2018. Foto: Getty Images

La modelo y cantante fue vista con un anillo mientras paseaba con su novio por Londres

Fue el pasado 18 de diciembre cuando Suki Waterhouse fue vista usando un anillo Toi et Moi –conocidos por sus anillos de compromiso– mientras caminaba por Londres junto al actor de ‘The Batman’. Y sí, Waterhouse usaba el anillo en el dedo anular de la mano izquierda.

Suki Waterhouse fue vista con un anillo en el dedo anular. Foto: Getty Images

Aunque los fans de ambos ya están que no pueden de la emoción, probablemente no veamos a Suki Waterhouse y Robert Pattinson confirmar la noticia. O bueno, no a través de redes sociales, pues ambos no suelen mostrar su vida en pareja a través de sus perfiles de Instagram.

Claro que eso no quiere decir que ambos están enamorados. Tan sólo recordemos que a principios de este año y en una entrevista con el diario The Sunday Times, la cantante y modelo dijo que estaba sorprendida “de estar tan feliz con alguien durante casi cinco años”.

Suki Waterhouse espera a su primer hijo junto a Robert Pattinson. Foto: Getty Images

Robert Pattinson y Suki Waterhouse llevan cinco años juntos y se ven muy felices

En el caso de Robert Pattinson ha sido un poco diferente, pues en entrevistas de 2019 el actor prefería no tocar el tema de su vida amorosa: “Si un extraño en la calle te preguntara sobre tu relación, pensarías que es extremadamente grosero. Si pones un muro, termina mejor”.

Por supuesto que el actor de 37 años sólo es reservado con su vida personal, ya que en varias veces ha mencionado a “su novia” durante algunas charlas con medios de comunicación. Y no es por nada, pero se le ve muy contento cuando aparece junto a Suki en eventos como la Met Gala de este año.

Suki Waterhouse yRobert Pattinson en la 2023 Met Gala. Foto: Getty Images

Por lo que una boda pronto no sería nada raro para esta enamorada pareja

Cabe mencionar que los rumores de matrimonio entre Suki y Robert no son nuevos. De hecho, por allá de 2019 se le vio a la modelo usando un anillo durante una cena de Dior en París, a la cual asistió con Pattinson. Aunque en ese entonces, el anillo en cuestión lo puso en el dedo medio.

¿Será que ahora sí los rumores serán ciertos? ¿El bebé de Suki Waterhouse y Robert Pattinson está en el top 3 de personas con la mejor suerte del mundo? En fin, ¡qué vivan los novios!

Foto: Getty Images

Te puede interesar