¡Delicioso! 7 lugares donde encontrarás las mejores Roscas de Reyes de la CDMX

Bueno, ya le entramos al pavo, la pierna, el ponche y los romeritos, así que ya toca saborearnos la siempre deliciosa y tradicional Rosca de Reyes. Oh, sí… el comienzo del año no puede estar completo sin ese delicioso manjar con el que empezamos el camino culinario del mes de enero. Nomás de imaginarlo se hace agua la boca, ¿sí o no?

Pues bien, es momento de tomar nota porque a continuación, les mostraremos diversos lugares donde podrán encontrar algunas de las roscas más variadas, exóticas y exquisitas en la Ciudad de México. Ahora sí que “¡Llévele, llévele!” y a abrir el apetito.

Las mejores Roscas de Reyes de la CDMX

Bakers

Como cada año, Bakers se suma como una de las panaderías especializadas que le traerán sabor al 6 de enero con sus Roscas de Reyes. Y las hay, literalmente, de todos los tamaños: tanto individuales (60 pesos) como medianas (250 pesos) y grandes (600), de acuerdo con lo que se lee en sus redes sociales. Además, su variedad va desde la tradicional con ate hasta la de blueberry, ambas con relleno de queso y crema.

En la CDMX y el área metropolitana, encontrarás sus sucursales en Chimalistac, la Roma Norte, Polanco y Félix Cuevas. POR ACÁ encuentra direcciones, menú y toda la cosa.

Una rosca para los amantes de los gatos

¡La queremos! Ahora sí, los amantes de los gatitos podrán disfrutar de la curiosa ‘michirosca’ de la panadería Libres X Siempre que se ha viralizado en redes sociales. Y es que esta rosca es especial pues no contiene alimentos de origen animal (la panadería es vegana) como huevo o leche; por el contrario, usan otros ingredientes como plátano, leche vegetal, etc y eso sí, el ate y los cítricos siguen siendo de la manera tradicional.

Su diseño se ve genial y si ya se te antojó, aquí van los precios: la chica está en 280 pesos (330 rellena de crema batida o pastelera), la mediana en 330 pesos (380 rellena) y la grande está en 380 pesos (430 rellena). La panadería se encuentra en la colonia Buenavista de la CDMX y en sus redes sociales pueden encontrar el contacto para los pedidos.

Peltre Lonchería

¿Ya se les está haciendo agua la boca, verdad? No lo culpamos porque andamos en la mismas y más con el par de roscas que Peltre Lonchería tiene para todos. Nomás imagínense saborearse una Rosca de Reyes de brownie o una tradicional de ate con dulce de guayaba y queso philadelphia. Jijoooooooomano… hasta se antojan las dos.

Estas son roscas más pequeñas pero sumamente deliciosas y están al mismo precio, es decir, 109 pesos. Si andas buscando una sucursal lo más céntrica posible en CDMX, puedes caerle a la Roma o en Condesa, aunque ACÁ en el sitio de la lonchería encontrarás todas sus sucursales.

¿Una rosca halloweensca?

Así como lo leen. Nunca falta el ingenio capitalino para las fechas decembrinas y de inicio de año, así que la raza chilanga volvió a hacer de las suyas (y no poniéndole bolillo, eh, aunque no descarten que eso suceda). En el Centro Histórico de la Ciudad de México, a espaldas de la catedral, recién abrió un local llamado El Extraño Coffe identificada como la “primera cafetería temática inspirada en el mundo de Tim Burton”.

Y sí: ¡están vendiendo Roscas de Reyes con adornos y temática de El extraño mundo de Jack! Una chulada que no pueden dejar pasar si son fans del cineasta. En lugar del tradicional muñeco de la rosca, tenemos figuras de algunos de los personajes de la película como el propio Jack, Sally, el Oogie-Boogie y más. La rosca para hasta 14 personas cuesta 800 pesos (POR ACÁ la puedes ordenar) y si deseas una individual por 90, puedes acudir al local en la calle de Jesus María #42.

Pastelería Suiza

Si hablamos de tradición panadera en la Ciudad de México, sin duda uno de los locales que no podemos dejar pasar por alto es la icónica Pastelería Suiza cercana al Parque España (o en la sucursal de Polanco también), en el corazón de la Condesa. Ahora mismo, ya anunciaron que comenzará la venta de su rica Rosca de Reyes de rellena de nata y en diferentes tamaños (chica, mediana, grande).

Anótenle que ahí van los precios: 400 pesos la chica para seis personas, 795 pesos la mediana para 10 porciones y la rosca grande sale en 1550 para 18 personas. Ahí está el dato, ahora vayan a la tienda de su preferencia para armar su rosquita rellena de nata que está de rechupete. AQUÍ las direcciones de sus tiendas,

Otras roscas de establecimientos tradicionales

Bueno, ya tienen el dato con algunas Roscas de Reyes especiales que sin duda, le pondrán mucho sabor al 6 de enero venidero. O si quieren comer rico y ahorrar algo más, también les mostramos los precios de algunas de las panaderías más conocidas en el Área metropolitana.

Pastelerías La Esperanza

– Rosca de nuez: chica en 135 pesos, mediana en 245 pesos y grande en 410 pesos.

– Rosca de Reyes de conejitos: 445 pesos solo tamaño mediano.

– Rosca de Reyes Rellena de Crema/ Pan de mantequilla, rellena de crema batida: chica en 185 pesos y mediana en 330 pesos.

Pastelerías Lecaroz

– Rosca tradicional: chica en 60 pesos, mediana en 115 pesos, grande en 230 pesos y familiar en 345.

– Roscar de Hersheys: chica en 90 pesos, mediana en 170 pesos, grande en 330 y familiar en 500.

– Rosca rellena de philadelphia: chica en 90 pesos, mediana en 170, grande en 330 y familiar en 500.