Lo que necesitas saber: El Padre Justin, un sacerdote generado con IA, se asumía como un Cura real y avalaba cosas como el matrimonio entre hermanos. Lo cancelaron y fue sustituido

La inteligencia artificial sigue generando polémica. La compañía Catholic Answers decidió crear un sacerdote con IA, el Padre Justin, pero no tardaron en sustituirlo por algunas respuestas polémicas que le dio a la gente que lo consultó.

Pero vamos por partes para conocer bien qué pasó acá y la historia detrás del Padre Justin, que en realidad ya no puede llamarse así.

Sacerdote generado con IA / Foto: Captura de pantalla (catholic.com)

Crean sacerdote con IA para responder consultas de la gente sobre la religión

Empecemos por saber qué es Catholic Answers. Bueno, se trata de una compañía dedicada a responder consultas de la gente sobre las creencias, tradiciones y enseñanzas de la Iglesia Católica.

Tienen un portal en internet (catholic.com) donde puedes entrar ahora mismo y hacer una pregunta, la cual será respondida con base en sus documentos y el amplio conocimiento de sus apologistas.

Catholic Answers, la compañía que creó un sacerdote con IA

Y sí, para no quedarse atrás en cuanto al avance de la tecnología, decidieron llevar su portal un paso adelante. Le dieron vida al Padre Justin, un sacerdote generado con IA, al que la gente podía hacer sus preguntas y recibir respuestas casi instantáneas con la ayuda de la inteligencia artificial.

Básicamente crearon su propio chatbot, similar a ChatGPT, pero enfocado totalmente en respuestas sobre el Catolicismo y con un personaje más ad hoc. Aseguran que lo hacen porque atender la cantidad de consultas que reciben ya no es posible con personas reales.

Inteligencia artificial / Foto ilustrativa: Pixabay

Pero el Padre Justin dio respuestas polémicas y me lo cancelaron

El sacerdote creado con IA fue lanzado el 23 de abril, pero un día después se quedó sin chamba. Quienes hicieron uso del chatbot de inmediato comenzaron a criticarlo por varias respuestas bastante controversiales.

Según informan medios como RT y Arkansas Catholic, el Padre Justin se dirigía a las personas como “Hijos” tal como un sacerdote real, además de asegurar que tenía la facultad de dar la absolución y presidir un matrimonio. También mencionó que era posible bautizar bebés con bebidas energéticas y que no había nada de malo con el matrimonio entre hermanos.

Catholic Answers sustituyó a su sacerdote generado con IA

Horas después de deshabilitar al Padre Justin, el personaje volvió a estar disponible, pero ya sin el cargo de sacerdote. Si entras ahora mismo al sitio, notarás que ya no tiene el hábito y ahora lo llaman “apologista virtual Justin”.

El sacerdote creado con IA fue sustituido / Foto: Captura de pantalla (catholic.com)

“Justin es sólo para fines educativos y de entretenimiento. En esencia, es un motor de búsqueda sofisticado y no un sustituto de la interacción humana real. Si la IA no es lo suyo, lo entendemos y le recomendamos que utilice la función de búsqueda en nuestro sitio web”, señala Catholic Answers en la descripción de su ya no sacerdote generado con IA.

Y vendrán cosas peores, dice la Biblia… ¿O cómo era?

