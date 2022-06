Los niños pueden ser más hirientes de lo que uno cree, sobre todo cuando se trata de temas de acoso escolar. Y en muchos casos, hay padres y madres que escudan esas conductas en cosas como “es que son niños; no se miden”… pero no Samm Jane.

Esta mujer británica se ha vuelto viral en los días recientes debido a su reacción y la reprimenda que le dio a su hijo, justo cuando se enteró que este último había insultado de manera muy despectiva a una niña de su clase. Po ahí, hasta dejó una importante lección sobre el respeto.

Samm Jane. Foto: Captura de TikTok.

Samm Jane se enteró que su hijo le hacía bullying a una niña

A través de su cuenta de TikTok, Samm Jane contó esta historia sobre cómo tomó ella misma cartas en el asunto respecto a la conducta ‘bulleadora’ de su hijo de 12 años. Y vaya que no se la pensó dos veces para darle un regaño de esos que no se olvidan.

Resulta que a inicios de este mes de junio, ella recibió una llamada de la escuela de su hijo y le informaron que el muchachito manchado, había tenido algún percance con una niña de su clase. Pero lo más grave era que él le había mandado algunos mensajes de texto muy ofensivos a ella, en los que le dijo palabras como “F*ck Off”, “B*tch”, entre otras cosas.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay.

De hecho, la mujer menciona que el mismo día que la llamaron, esperó a que su hijo llegara del colegio para hablar con él y pedirle que desbloqueara el teléfono para ver por su propia cuenta los mensajes. Con textos muy crueles, la mamá se dio cuenta que su hijo insultaba a la chica diciéndole que era ‘fea’ y ‘gorda’.

Incluso en los mensajes de texto, parece que esta niña le pide al chico que deje de ser tan cruel con ella, pero él no hace caso. Y para variar, el hijo de Samm Jane se intentó justificar sus acciones diciéndole a su madre que su compañera de clase también le daba golpes en la cabeza estando en la escuela.

“Me importa un carajo si ella te hace daño en la cabeza en la escuela’. ¿Qué te da derecho a hablarle así?… Ella se mirará en el espejo ahora y se sentirá muy insegura“, contó Samm sobre lo que le dijo a su hijo cuando lo regañó por el incidente. Y las cosas no se iban a quedar solo en esa llamada de atención.

La madre hizo que su hijo se disculpara

Más allá del regañó, Samm Jane sabía que tenía que hacer algo sustancial para que su hijo entendiera de respeto. La mujer pronto investigó dónde vivía la pequeña y decidió que debían visitarla para aclarar las cosas.

La decepcionada pero decidida mamá obligó a que su hijo usara el dinero de su cumpleaños para que le comprara unas flores y chocolates a su compañera de clase. Entonces, llegaron a la casa de la chica, Samm hizo que su hijo se disculpara, le dieron los regalos, hablaron con los padres de la menor y asunto arreglado.

Samm contó que el padre de la niña le dijo a su hijo: “No voy a mentir, amigo, si fueras un hombre adulto y le dijeras eso a mi hija, te habría pateado la cabeza“. A pesar de eso, parece que los dos niños ahora son amigos y desde ese momento, Jane ha recibido un montón de mensajes donde la felicitan por su acción.

Y la madre, en el video donde cuenta todo, deja una lección importante sobre el respeto que la gente merece: “Como madre soltera, he tratado de hacer lo mejor por él. Que le haya faltado al respeto a una mujer, se siente como si me estuviera faltando el respeto a mí… Siempre le he hablado sobre la positividad corporal, sobre cómo las mujeres vienen en diferentes formas y tamaños. Por eso estaba tan enojada. ¿Por qué iba a decir todas esas cosas cuando le dije que fuera respetuoso?“

Foto: Captura de TikTok.