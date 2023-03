Desde hace semanas, las redes sociales han estado llenas de comentarios sobre el supuesto conflicto entre Selena Gomez y Hailey Bieber. Para no hacerles el cuento largo, algunos usuarios de redes creen Hailey se burló del físico de Selena Gomez, lo cual causó un revuelo que puso a los internautas en contra de la modelo.

Con el tiempo, la cosa se puso bastante densa a tal grado, que la misma Selena Gomez pidió que detuvieran los ataques contra Hailey Bieber, pues asegura que ella la contactó directamente, para decirle que no sólo ha recibido comentarios de odio, sino amenazas de muerte.

En una historia en su cuenta de Instagram (la cual tiene unos 403 millones de seguidores), Selena dijo que no apoyaba los mensajes de odio y de violencia, y pidió que se detuvieran los ataques contra Hailey Bieber. ¿Pero cuál es la razón por la que esta supuesta burla llegó a este nivel?

Hailey Bieber y Selena Gomez en 2022 / Foto vía: E News.

Selena Gomez y Justin Bieber + Hailey Baldwin

Para responder esta pregunta, debemos hacer alusión a la relación amorosa que Selena Gomez tuvo con Justin Bieber, actual esposo de Hailey, durante años. Su noviazgo, lleno de rupturas y regresos, comenzó en 2010 cuando la cantante tenía 18 años y el canadiense 16.

De 2010 a 2017, la pareja se dio distintas oportunidades que derivaron en rupturas. Y entre ese ir y venir, Justin Bieber salió con varias celebridades incluida Hailey Baldwin. La diferencia entre ella y otras parejas del cantante, fue que Hailey siempre publicó en redes sociales el “cariño” que le tenía a la pareja que formaba Selena con Justin.

Selena Gomez y Justin Bieber en 2012 / Foto: Getty Images

¿Cómo? Hailey Baldwin era la Jelena número uno, la fan más grande de la pareja. Incluso, en varias apariciones públicas junto a su padre el actor Stephen Baldwin, mencionaba el apoyo hacia la relación. Por eso fue raro para los fans de Selena y Justin, verla involucrada de manera sentimental con el canadiense.

Como les decíamos, la historia es muy larga y complicada y no entraremos en detalles, pero en esta nota se los dejamos. Pero es importante saber que en 2017, Selena y Justin se dieron una nueva oportunidad, pero terminaron de manera abrupta. Y para 2018, Justin Bieber se había comprometido y casado con Hailey Baldwin.

La supuesta burla de Hailey hacia Selena

Después de la boda, las cosas no se calmaron sino todo lo contrario. Los fans de Selena Gomez atacaron de manera constante a Hailey, acusándola de interferir entre ellos y resposnabilizándola del fin de su relación. En diversas ocasiones, Selena ha intentado alejarse de la controversia, e incluso, ha pedido que dejen de relacionarla con Justin Bieber.

La cantante de ascendencia mexicana, ha dicho que su talento y sus logros, ameritan más atención que una relación romántica que terminó hace años. Pero algunos internautas insisten en que Selena y Justin deberían estar juntos, y que todo es culpa de Hailey.

Ahora bien. El conflicto de hace unas semanas se dio cuando a principios de año, Selena Gomez recibió críticas y burlas por su cuerpo. Muchos la llamaron “gorda”, hicieron comentarios sobre la forma de su cuerpo y su peso. Mientras todo esto sucedía, Hailey Bieber subió un video junto a Kendall Jenner y Justine Skye que muchos interpretaron como una burla hacia Selena.

En el video hacen lip sync de un audio que se escucha, “No digo que lo merezca, pero creo que los tiempos de Dios siempre son perfectos“, mientras toman una copa de vino. Minutos después, Hailey borró el video, y aseguró que no tenía nada que ver con nadie, que sólo se estaba divirtiendo con sus amigas.

Pro casi un mes después, en sus redes sociales, Selena Gomez dijo que esa clase de cosas ya no la molestaban ni la lastimaban. Y pidió amabilidad para todos. Para el 22 de febrero, Selena subió un video en el que mostraba un laminado de cejas que salió mal. La intérprete dijo que se trataba de un “accidente” tras su intento de parecerse a Bella Hadid (quien por cierto es la ex del ex de Selena, The Weeknd).

Unas horas después, Kylie Jenner, amiga de Hailey Bieber, publicó una foto de su rostro, con especial atención en sus cejas, que decía “¿Esto fue un accidente?“. Y no sólo eso, sino que también publicó una captura de pantalla de una videollamada con Hailey en la que las dos mostraban sus cejas.

Kylie Jenner supuestamente se burló de Selena Gomez en redes sociales / Imágenes: Twitter

Esto desató un caos en redes sociales, pues los internautas, la mayoría fans de Selena, aseguraron que se trataba de una burla hacia la cantante. Kyle Jenner salió a decir que no tenía nada que ver con Selena porque ni siquiera había visto la publicación de las cejas laminadas.

Selena respondió al comentario diciendo que todo era innecesario, y que además, era su fan. Algunos medios aseguraron que Kylie perdió más de un millón de seguidores después de la controversia, mientras Selena aumentó sus followers hasta convertirse en la primera mujer en superar los 400 millones de seguiores.

Pero el drama siguió cuando Selena hizo un comentario en un video de hace años en donde Hailey Bieber se burlaba de Taylor Swift. La catante dijo que su mejor amiga era la mejor de todas. Y un día después, decidió retirarse de las redes sociales. Para muchos, todo esto confirmó que sí había un conflicto entre las celebridades.

La petición de Selena Gomez hacia sus fans

El viernes 24 de marzo, Selena Gomez publicó una historia en sus redes sociales donde pide que dejen de molestar a Hailey Bieber, pues la modelo se puso en contacto directo con ella para decirle que estaba recibiendo, incluso, amenazas de muerte.

“Hailey Bieber me contactó para decirle que ha recibido amenazas de muerte y muchos comentarios de odio. De ninguna manera apoyo esto. Nadie debería vivir ningún tipo de odio o acoso. Siempre he buscado la bondad y quisiera, de verdad, que esto se detuviera“.

Story de las redes de Selena Gomez donde pide detener los ataques contra Hailey Baldwin / Foto: Captura IG @selenagomez

Las redes sociales han sido bastante duras tanto con Selena Gomez como con Hailey, pero la balanza siempre ha estado más del lado de Selena. Algunos usuarios han explorado varias entrevistas de Hailey Bieber donde, aseguran, ha robado las mismas frases de Selena en entrevistas previas y algunas ideas de contenido como su programa de cocina.

Y no sólo eso, sino que también creen que su esposo, Justin Bieber, está de lado de Selena Gomez al mostrar en fotos, por ejemplo, un tatuaje que tiene en su brazo inspirado en Selena Gomez. Incluso, aseguran que Justin se casó con Hailey sólo para no perder su visa americana.