Mujer es estafada con más de 2 millones de pesos por novio virtual de Facebook

Desde el estreno del documental de Netflix, ‘The Tinder Swindler’ (‘El Estafador de Tinder’), cada vez son más las historias de mujeres que han sido estafadas por sujetos en redes sociales. Es más, en México ya hasta apareció el ‘estafador de Bumble‘.

De hecho Facebook ya se unió a la lista de plataformas donde personas han sido estafadas en nombre del amor. Así lo comprueba el caso de una mujer que dejó a su esposo por el novio virtual que conoció en la red social de Meta. Algo que sólo le dejó una deuda de más de 2 millones de pesos. ¡¿Quéééé?!

Una mujer en Inglaterra se enamoró de un soldado americano por Facebook

Esa es la historia de Sharon Bulmer, una mujer de 57 años originaria de Manchester, Inglaterra, que en el 2020 y después de 29 años de casada decidió dejar a su esposo para vivir su romance online con Murphy Townsend, soldado estadounidense de 57 años que se encontraba luchando en Siria.

Sharon y Murphy se conocieron en Facebook y el hombre le dijo que era viudo y tenía una hija de 17 años que vivía en Washington. El supuesto soldado tenía varias fotos en su perfil y decía sentirse sólo, pues pertenecía al Equipo de Combate de la Brigada de Infantería 37 en la Base 29 en Raqqa, Siria, donde no tenía contacto con nadie más que sus compañeros.

Le prestó más de 80 mil libras esterlinas a un sujeto que no era quien decía

Murphy Townsend comenzó a pedirle dinero a su nueva novia para comprar vuelos, medicinas y de paso ayudar a su hija. Algo a lo que Sharon accedió sin pensarlo y a pesar de que durante su relación nunca hizo una videollamada con su amado, quien decía que no le gustaba que lo vieran por una pantalla.

En total Sharon le prestó unas 80 mil libras esterlinas (alrededor de 2 millones 200 mil pesos) a su amado, quien seguía pidiéndole lana. Fue entonces que la mujer comenzó a sospechar y habló con las autoridades de Estados Unidos para descubrir que en su lista de soldados no había un Murphy Townsend.

Eso fue porque el hombre usaba las foto de un mandatario en Letonia

Y esa no fue la peor desilusión. Resulta que Sharon después se topó con que las fotos de su amado no eran reales, ya que en realidad pertenecían a Artis Pabriks, Ministro de Defensa de Letonia que no se ve envuelto en una situación así por primera vez, pues hay más de 100 perfiles falsos que usan sus imágenes para atrapar a más víctimas.

“Me pidió que lo ayudara y lo hice, pero con el tiempo me endeudó mucho y porque me enamoré de esta persona. Solo quería ayudarlo mucho. Sé que he sido un tonta, pero estas son las cosas que hacemos por amor”, dijo la mujer al indicar que el dinero que prestó al estafador era para llevar a sus hijos a Nueva York.

“Quiero ayudar a cualquiera a que no se deje llevar por estos idiotas y simplemente intentar seguir con mi vida”, dijo Sharon Bulmer en una entrevista con el portal Manchester Evening News, donde detalló que ya sólo debe 37 mil libras que perdió por creer en el amor. ¡Esa sí es una soldada caída!