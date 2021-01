Signal: La aplicación de mensajería que Elon Musk recomendó como alternativa a WhatsApp

Apenas estamos recibiendo el 2021, pero ya estamos experimentando uno que otro cambio -o los resquicios de alguno- en cuanto a nuestra ‘vida cotidiana tecnológica‘. Si eres usuario de WhatsApp, seguramente ya recibiste la notificación sobre los cambios en su política de privacidad y términos de uso. En caso de que te queden dudas sobre ello, POR ACÁ te explicamos a detalle de qué van estas actualizaciones.

Tras darse a conocer estas modificaciones, los internautas del mundo han comenzado a barajar la posibilidad de cambiar su servicio de mensajería instantánea. Y opciones hay varias: Telegram, iMessage y Signal son algunas de las más sonadas… pero es precisamente esta última la que hizo bastante ruido en los últimos días de la mano del mismísimo Elon Musk.

Elon Musk recomienda otra app de mensajería

Con el aviso recientemente enviado por parte de WhatsApp (empresa filial de Facebook), la aplicación Signal está sonando fuerte como alternativa para quienes son asiduos usuarios de la mensajería instantánea. Y no es que esta app haya comenzado a aparecer de la nada en el ojo y teléfonos de la gente. De hecho, Elon Musk tiene un poco que ver en el último alarido de apogeo de dicha plataforma.

El pasado jueves 7 de enero, el genio multimillonario recomendó a sus seguidores -de manera muy sobria y sin tanto cuento- que le dieran una oportunidad a la aplicación. Y bueno, aunque no dio detalles, podemos tomar en cuenta su propuesta… de hecho, hagámoslo. Veamos qué es lo interesante sobre Signal.

¿Qué es Signal?

De entrada, hay que señalar que Signal es una aplicación de mensajería instantánea de código cifrado de extremo a extremo. La plataforma utiliza nuestro número de teléfono para crear una cuenta y, básicamente, posee las mismas funciones que WhatsApp. Desde luego, la diferencia está en sus empresas matrices y en que Signal no realiza copias de seguridad.

WA está afiliada a Facebook y el asunto de la compartición de datos es lo que ha preocupado a los usuarios. Sin embargo, la empresa de Mark Zuckerberg ya ha mencionado que la actualización solo tendrá efecto en las cuentas de WhatsApp Business y no en las cuentas generales. Por su parte, Signal es una plataforma desarrollada por Signal Foundation y de acuerdo con su lema (Say Hello to Privacy/Saluda a la Privacidad), ellos se diferencian de la competencia por la manera en que usan los datos del usuario.

La empresa fue fundada por el investigador de seguridad informática Moxie Marlinspike y Brian Acton, siendo este último un pionero de la mensajería instantánea pues fue uno de los creadores de WhatsApp. Ambos se juntaron en 2018 y le dieron una nueva cara al proyecto que Marlinspike desarrollaba desde 2013 con Open Whisper Systems. Así nació Signal Messenger.

El uso de datos de la plataforma

Forbes recientemente publicó un informe llamado ‘Data Linked To You’ sobre el uso de metadatos que diversas compañías de mensajería utilizan desde sus interfaces. La publicación demuestra que Facebook Messenger y WhatsApp son los servicios que más acceso a datos personales tienen.

Por su parte, iMessage de Apple solo tiene acceso a algunos como nuestra dirección de e-mail, número de teléfono, libreta de contactos, entre otros. Y en este ranking, Signal aparece sin ningún tipo de vínculo en comparación con su competencia. En pocas palabras, esto quiere decir que Signal es la aplicación que menos rastreo y compartición de datos de usuarios recaba para su servicio (aún cuando el registro en la plataforma es con número de teléfono).

Luego de que se dieron a conocer los nuevos términos de uso y política de WhatsApp, y aunado al tweet de Elon Musk, Signal vio un incremento en los registros de nuevos usuarios. Debido a ello, el servicio informó en redes sociales que habían tenido una caída en sus sistemas por la gran cantidad de peticiones de registro, lo cual se solucionó como la empresa informó en sus redes sociales. Es decir que ya varias personas están cambiando de mensajería. ¿Será buena opción? Tú tienes la mejor opinión.