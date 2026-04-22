Lo que necesitas saber: La polémica que rodea al nuevo consejero del INE es principalmente por ser elegido sin experiencia electoral y sus vínculos políticos, principalmente con Claudia Sheinbaum.

El INE ya tiene nuevos consejeros y consejeras… y tan solo unas horas después de que fueran anunciados, uno de ellos ya está dando de qué hablar: Arturo Manuel Chávez López.

Arturo Manuel Chávez López, nuevo consejero del INE // X:@CitlaHM

¿Quién es Arturo Manuel Chávez López?

Vamos paso a paso. El ahora consejero del INE, Arturo Manuel Chávez López, se convirtió en director general de Talleres Gráficos de México en 2025, cargo al que llegó por designación de la presidenta.

Antes de eso, se dedicó a ser profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De acuerdo con el gobierno de México, Chávez tiene una “sólida formación en ciencias sociales y políticas públicas”.

Además de haber coordinado la Red ECOS Nacional, un equipo de trabajo entre universidades, investigadores y gobierno para resolver algunos problemas del país.

También se desempeñó como titular de la Unidad de Políticas Transversales en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, donde promovió convenios para la soberanía alimentaria, salud y ciencia.

Arturo Manuel Chávez López, nuevo consejero del INE // Foto: Gobierno de México.

La polémica que rodea al nuevo consejero del INE

Y esa es toda su trayectoria. Como verás, no cuenta con trayectoria electoral pública documentada. Justo de ahí viene la polémica: elegido como nuevo consejero del INE, sin experiencia.

Pero no solo es eso, sino también por sus vínculos políticos… más específicamente, sobre su relación cercana con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Resulta que cuando la ahora mandataria de México gobernó la alcaldía Tlalpan, Arturo Manuel Chávez fue su colaborador. Y cuando fue jefa de Gobierno de la CDMX, el nuevo consejero del INE fue su asesor en Regulación y Políticas Públicas.

Pero bueno, si bien obtuvo 99 aciertos de los 100 en el examen y fue una de las más altas, la polémica que está detrás de su trayectoria y la elección del INE seguirá dando de qué hablar durante un buen rato.