Sobre los TamalZotes, el antojo morboso de moda

Lo que necesitas saber: Entre las curiosidades de la comida mexicana ahora tenemos el TamalZote, un nuevo antojo que combina dos elementos muy representativos de nuestra cultura.

El ingenio culinario mexicano es reconocido en todo el mundo. Cada vez tenemos más platillos que combinan los sabores y los diferentes elementos de nuestra cultura, tal es el caso de los TamalZotes, el nuevo antojo de moda que parece una barra del típico jabón Zote envuelto en una hoja de maíz y más bien es un novedoso capricho de nuestra gastronomía.

Los tamales son de los platillos más típicos de nuestro país pero ahora han evolucionado./Imagen Tamales “La Herencia del Sabor” Facebook

El TamalZote le rinde homenaje a dos encantos nacionales: a las famosas barras de jabón rosas, que además de ser un símbolo de los hogares mexicanos y lavar muy bien la ropa tienen otras propiedades prácticas, y a los deliciosos tamales, que están entre los platillos más tradicionales y antiguos de México.

El jabón “Zote” lleva décadas desmanchando la ropa de las familias mexicanas./Imagen Corona Love Instagram

De hecho, esta nueva unión suena muy extraña, ¿jabón y tamales? Pero como bien sabemos, la creatividad no tiene un límite en nuestro país. Esta nueva presentación de tamal mezcla los sabores típicos del antojito con el sabor dulce del chocolate blanco (o rosado) del que está hecha la figura del jabón.

¿Quién creó los TamalZotes?

Por ahora tenemos TamalZotes verdes, de mole o de dulce. Su creadora es conocida en las redes como @ternufud y además de estos tamales tan originales, ha inventado otros platillos y golosinas como los mini sopes en forma de perrito o paletas heladas con forma de Labubu (los muñecos asiáticos de moda) y otras tiernas figuras, con sabores de Doritos o galletas Emperador y Oreo, entre otros sabores curiosos y exóticos.

Cualquiera diría que ese tamal es un jabón./Imagen México Comunica Facebook

Estos tamales en forma de jabón cubiertos de chocolate son la sensación y ya se hicieron virales en redes sociales. Tienen un sabor y una textura únicos y son perfectos para aquellos que alguna vez tuvieron la compulsión de morder un jabón, aunque al comerlos no nos saldrán burbujas por la boca.

TernuFud también hace paletas con forma de Labubus y otros productos muy originales./Imagen TernuFud Facebook

El jabón Zote es un elemento muy típico de nuestra cultura popular. Hay rosas, blancos, amarillos y azules, cada uno con diferentes propiedades, pero el más típico es el rosado, que quedó plasmado en chocolate para darle un sabor sorprendente a los tamales tradicionales.

¿Dónde conseguirlos?

Por ahora, estos tamalitos jabonosos se pueden probar en el puesto de TernuFud, que se pone en el Parque Ramón López Velarde de la Colonia Roma, los sábados y domingos de 1:00 a 6:00 pm. El precio del TamalZote es de aproximadamente 50 pesos, vale la pena probarlo y acompañarlo con un atole o un cafecito.

Consigue tu TamalZote en el parque Ramón López Velarde de la colonia Roma./Imagen Agnóstica Facebook

Además, puedes comprar otras curiosidades culinarias e ingeniosas producidas por este proyecto culinario. Hay TamalZotes de tamaño normal y en versión mini y se han vuelto famosos en las últimas semanas gracias a los videos de la gente que los prueban y presumen en Instagram, Tik Tok y Facebook.

Un platillo novedoso, nostálgico y original

Los tamales son uno de los platillos con más tradición en el país, preparados con masa de maíz, el alimento sagrado en mesoamérica, eran preparados para ocasiones especiales y para el día a día en los tiempos prehispánicos. Son un alimento rico, práctico y energético y no pueden faltar en las ofrendas de Día de Muertos.

Los tamales son un alimento ancestral./Imagen Oaxaca, sus 8 regiones Facebook

¿Y quién no ha tenido un jabón Zote en casa? Además de ser perfecto para desmanchar la ropa, de vez en cuando es bueno para tratar infecciones y el exceso de grasa en la piel. Producido desde hace décadas por la Fábrica La Corona, que también produce el jabón Roma, se puede encontrar en muchas partes del mundo, que van desde Estados Unidos hasta Japón y Corea del Sur, donde se considera como un producto exótico.

El Zote es conocido por todo el mundo./Imagen Fábrica de Jabón La Corona Facebook

Con los TamalZotes, estos dos elementos de nuestra cultura quedan unidos de forma simbólica y nos recuerdan nuestras tradiciones, además de ser una curiosidad increíble de la comida artesanal mexicana. Date una vuelta por el parque Ramón López Velarde, prueba el TamalZote para poner a prueba tu paladar y llévate unos a casa para compartir.