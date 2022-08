Con eso de que Rusia entró en guerra con Ucrania, muchas empresas de Occidente decidieron poner fin a sus operaciones en ese país (uy, qué dolor, ¿verdad?). Tranqui, no lo decimos por tirarle a alguien en particular, sino porque en esos rumbos no parecen extrañar a dichas empresas. Ya hasta tienen el reemplazo de Starbucks.

Oh sí, Starbucks fue otra de las multinacionales que salió de Rusia debido a la guerra con Ucrania. Por ahí de marzo dejó de suministrar sus sucursales en ese país, y en mayo anunció que definitivamente no seguiría teniendo presencia como marca en ese territorio.

Pero tal como le pasó a McDonald’s y su versión rusa (por acá te contamos cómo pretendían tomar el logo casi idéntico y las primeras imágenes de su apertura), ahora Starbucks ya tiene a su gemelo malvado.

Foto: Reuters

Stars Coffee y su “gran” diferencia con Starbucks

Bueno, bueno, no sabemos cuál de las dos vendría siendo la cadena malvada, el chiste es que el mundo ya anda conociendo a Stars Coffee. Sí, así se llama la cadena que llenará el vacío que dejó Starbucks cuando dejó de operar en Rusia.

El tema es que como puedes ver en su logo, es básicamente el mismo salvo pequeños detalles. En lugar de decir Starbucks en la parte de arriba, ahora sólo dice Stars, y la sirena que todos conocemos se fue.

Fotos: Reuters

En su lugar vemos a una mujer con un kokochnik, prenda tradicional de Rusia. También cambiaron el verde por el color marrón porque tenían prohibido usar el logo original… aunque tampoco se esforzaron mucho, ¿no crees?

Otra de las cosas llamativas es su nuevo eslogan, con el que claramente le tiran bien y bonito a la cadena estadounidense. Juzga tú mismo: “Bucks se fue, las estrellas se quedaron”.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Un rapero y un empresario emprendieron la nueva cadena que ya opera en Rusia

Cabe mencionar que “las mentes detrás” de esta idea de negocio fueron el rapero Timati y el empresario Anton Pinskiy, quienes adquirieron las 130 sucursales de Starbucks tras su salida de Rusia.

“Las percepciones de las personas pueden ser diferentes. Pero si comparas, aparte del círculo, no encontrarás nada en común“, señaló Pinskiy, según palabras retomadas por la agencia Reuters.

Foto: Reuters

Las ahora 130 cafeterías de Stars Coffee abrieron sus puertas en Rusia el pasado 18 de agosto con un evento de inauguración, y oficialmente sus operaciones comenzaron al público en general un día después.

Foto: Reuters